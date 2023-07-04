04 июля 2023

В России введут новое наказание для коммунальщиков-нарушителей

«Известия»: россиян начнут штрафовать за отказ от перерасчета услуг ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Штрафы для УК достигают до 200 тысяч рублей Фото:

В России управляющие компании будут наказывать за отказ пересчитать необоснованно завышенную плату за ЖКУ. Соответствующее изменения в КоАП поддержал кабмин.

«Управляющие компании будут наказывать за отказ пересчитать необоснованно завышенную плату за ЖКУ. Должностным лицам за такие нарушения грозит взыскание до 30 тыс. рублей, а юрлицам — до 200 тыс. рублей», — публикуют информацию документа «Известия».

Издание уточняет, что за нарушение сроков перерасчета завышенной платы за ЖКУ компаниям грозит штраф от 5 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для юрлиц. Если обязанность по оплате взыскания не была выполнена, то наказание для должностных лиц составит 30 тыс. рублей, юрлиц — до 200 тыс. рублей, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в России будут возмещать расходы на оплату ЖКУ для федеральных льготников по единому стандарту. Размер компенсации будет составлять до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.

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В России управляющие компании будут наказывать за отказ пересчитать необоснованно завышенную плату за ЖКУ. Соответствующее изменения в КоАП поддержал кабмин. «Управляющие компании будут наказывать за отказ пересчитать необоснованно завышенную плату за ЖКУ. Должностным лицам за такие нарушения грозит взыскание до 30 тыс. рублей, а юрлицам — до 200 тыс. рублей», — публикуют информацию документа «Известия». Издание уточняет, что за нарушение сроков перерасчета завышенной платы за ЖКУ компаниям грозит штраф от 5 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для юрлиц. Если обязанность по оплате взыскания не была выполнена, то наказание для должностных лиц составит 30 тыс. рублей, юрлиц — до 200 тыс. рублей, пишут «Известия». Ранее сообщалось, что в России будут возмещать расходы на оплату ЖКУ для федеральных льготников по единому стандарту. Размер компенсации будет составлять до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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