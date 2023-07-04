В России введут новое наказание для коммунальщиков-нарушителей

«Известия»: россиян начнут штрафовать за отказ от перерасчета услуг ЖКХ

05 июля 2023 в 03:18 Размер текста - 17 +

Штрафы для УК достигают до 200 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU В России управляющие компании будут наказывать за отказ пересчитать необоснованно завышенную плату за ЖКУ. Соответствующее изменения в КоАП поддержал кабмин. «Управляющие компании будут наказывать за отказ пересчитать необоснованно завышенную плату за ЖКУ. Должностным лицам за такие нарушения грозит взыскание до 30 тыс. рублей, а юрлицам — до 200 тыс. рублей», — публикуют информацию документа «Известия». Издание уточняет, что за нарушение сроков перерасчета завышенной платы за ЖКУ компаниям грозит штраф от 5 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для юрлиц. Если обязанность по оплате взыскания не была выполнена, то наказание для должностных лиц составит 30 тыс. рублей, юрлиц — до 200 тыс. рублей, пишут «Известия». Ранее сообщалось, что в России будут возмещать расходы на оплату ЖКУ для федеральных льготников по единому стандарту. Размер компенсации будет составлять до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.

В России управляющие компании будут наказывать за отказ пересчитать необоснованно завышенную плату за ЖКУ. Соответствующее изменения в КоАП поддержал кабмин. «Управляющие компании будут наказывать за отказ пересчитать необоснованно завышенную плату за ЖКУ. Должностным лицам за такие нарушения грозит взыскание до 30 тыс. рублей, а юрлицам — до 200 тыс. рублей», — публикуют информацию документа «Известия». Издание уточняет, что за нарушение сроков перерасчета завышенной платы за ЖКУ компаниям грозит штраф от 5 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для юрлиц. Если обязанность по оплате взыскания не была выполнена, то наказание для должностных лиц составит 30 тыс. рублей, юрлиц — до 200 тыс. рублей, пишут «Известия». Ранее сообщалось, что в России будут возмещать расходы на оплату ЖКУ для федеральных льготников по единому стандарту. Размер компенсации будет составлять до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.