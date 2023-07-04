Премьер-министр РФ обозначил уровень инфляции на начало июля

Мишустин отметил, что инфляция к концу года не должна превысить 5%
новость из сюжетаНовая экономика России
Инфляция в России на начало июля составила 3,4%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«По инфляции вы прекрасно владеете цифрами, на начало июля она составила 3,4%», — сказал Мишустин на встрече с главой России Владимиром Путиным. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия-24». По его мнению, к концу года инфляция не должна превысить 5%.
Владимир Путин отметил восстановление российской экономики. Он подчеркнул, что результаты значительно лучше ожидаемых.
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