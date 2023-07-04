04 июля 2023

Путин сообщил о восстановлении российской экономики

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Путин считает, что экономические результаты лучше ожидаемых Фото:
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Новая экономика России

Российская экономика постепенно восстанавливается. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Эфир программы ведет телеканал «Россия-24».

Мишустин согласился с президентом, отметив, что экономика страны продолжает «уверенно восстанавливаться», несмотря на санкции. По его словам, к маю месяцу рост ВВП в России составил 0,6%.

Ранее Путин говорил о том, что перерабатывающие отрасли показывают рост доходов, что свидетельствует об изменении структуры российской экономики. По его словам, экономика страны начала расти с второго квартала 2022 года, преодолевая сложный период.

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Российская экономика постепенно восстанавливается. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Эфир программы ведет телеканал «Россия-24». Мишустин согласился с президентом, отметив, что экономика страны продолжает «уверенно восстанавливаться», несмотря на санкции. По его словам, к маю месяцу рост ВВП в России составил 0,6%. Ранее Путин говорил о том, что перерабатывающие отрасли показывают рост доходов, что свидетельствует об изменении структуры российской экономики. По его словам, экономика страны начала расти с второго квартала 2022 года, преодолевая сложный период.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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