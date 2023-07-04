Путин сообщил о восстановлении российской экономики

05 июля 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

Путин считает, что экономические результаты лучше ожидаемых Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Российская экономика постепенно восстанавливается. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Эфир программы ведет телеканал «Россия-24». Мишустин согласился с президентом, отметив, что экономика страны продолжает «уверенно восстанавливаться», несмотря на санкции. По его словам, к маю месяцу рост ВВП в России составил 0,6%. Ранее Путин говорил о том, что перерабатывающие отрасли показывают рост доходов, что свидетельствует об изменении структуры российской экономики. По его словам, экономика страны начала расти с второго квартала 2022 года, преодолевая сложный период.

Российская экономика постепенно восстанавливается. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Эфир программы ведет телеканал «Россия-24». Мишустин согласился с президентом, отметив, что экономика страны продолжает «уверенно восстанавливаться», несмотря на санкции. По его словам, к маю месяцу рост ВВП в России составил 0,6%. Ранее Путин говорил о том, что перерабатывающие отрасли показывают рост доходов, что свидетельствует об изменении структуры российской экономики. По его словам, экономика страны начала расти с второго квартала 2022 года, преодолевая сложный период.