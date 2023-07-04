Минобрнауки вложит миллиарды рублей в разработку дронов

05 июля 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

Проект планируется реализовать до 2030 года Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Минобрнауки планирует вложить в разработку новых инженерных решений для дронов 49 миллиардов рублей федеральных средств до 2030 года. Это следует из подготовленного Минобрнауки паспорта федерального проекта «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем (БАС)». Документ отправлен на согласование в заинтересованные ведомства. «В России к 2030 году должны быть разработаны новые инженерные конструкции беспилотных летающих аппаратов (БПЛА), технологии их взлета и посадки, высокомощные аккумуляторы и материалы для дронов. На исследования и разработки в этой области в ближайшие семь лет из федерального бюджета планируют выделить 49 млрд рублей. За реализацию федерального проекта отвечает Минобрнауки», — сообщает «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием проекта. Целью проведения данных разработок является обеспечение технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотников. До 2030 года планируется создать минимум 47 образцов и демонстраторов технологий. Ранее сообщалось, что Правительство России утвердило стратегию создания беспилотной авиации в стране до 2030 года. В течение ближайших шести с половиной лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минобрнауки планирует вложить в разработку новых инженерных решений для дронов 49 миллиардов рублей федеральных средств до 2030 года. Это следует из подготовленного Минобрнауки паспорта федерального проекта «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем (БАС)». Документ отправлен на согласование в заинтересованные ведомства. «В России к 2030 году должны быть разработаны новые инженерные конструкции беспилотных летающих аппаратов (БПЛА), технологии их взлета и посадки, высокомощные аккумуляторы и материалы для дронов. На исследования и разработки в этой области в ближайшие семь лет из федерального бюджета планируют выделить 49 млрд рублей. За реализацию федерального проекта отвечает Минобрнауки», — сообщает «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием проекта. Целью проведения данных разработок является обеспечение технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотников. До 2030 года планируется создать минимум 47 образцов и демонстраторов технологий. Ранее сообщалось, что Правительство России утвердило стратегию создания беспилотной авиации в стране до 2030 года. В течение ближайших шести с половиной лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.