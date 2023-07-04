В городе ХМАО продается единственный ночной клуб. Фото

05 июля 2023 в 07:58 Размер текста - 17 +

Ночной клуб является единственным в городе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нягани (ХМАО) на продажу выставлен единственный ночной клуб в городе, расположенный по улице Декабристов 2. В объявлении собственник не указал цену продажи, но отметил, что объект продается со всем имеющимся оборудованием. «Продается готовый, раскрученный бизнес. Единственный ночной клуб в городе Нягань. Полностью со всем оборудованием. Цена договорная», — сообщается в объявлении на портале Avito. На территории заведения имеется вип-зал, бар, основной зал и танцпол, кухня с итальянской печью для приготовления пиццы, а также световое и музыкальное оборудование. Помещение находится в аренде по ставке 90 тысяч в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга выставили на продажу трехэтажный ночной клуб за 7 миллионов рублей. Общая площадь заведения составляет 450 квадратных метров. К новому собственнику бизнес переходит с командой из 25 сотрудников, партнерами и полным комплектом оборудования и мебели. Собственник не указал цену продажи в объявлении Avito

В Нягани (ХМАО) на продажу выставлен единственный ночной клуб в городе, расположенный по улице Декабристов 2. В объявлении собственник не указал цену продажи, но отметил, что объект продается со всем имеющимся оборудованием. «Продается готовый, раскрученный бизнес. Единственный ночной клуб в городе Нягань. Полностью со всем оборудованием. Цена договорная», — сообщается в объявлении на портале Avito. На территории заведения имеется вип-зал, бар, основной зал и танцпол, кухня с итальянской печью для приготовления пиццы, а также световое и музыкальное оборудование. Помещение находится в аренде по ставке 90 тысяч в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга выставили на продажу трехэтажный ночной клуб за 7 миллионов рублей. Общая площадь заведения составляет 450 квадратных метров. К новому собственнику бизнес переходит с командой из 25 сотрудников, партнерами и полным комплектом оборудования и мебели.