В Нягани (ХМАО) на продажу выставлен единственный ночной клуб в городе, расположенный по улице Декабристов 2. В объявлении собственник не указал цену продажи, но отметил, что объект продается со всем имеющимся оборудованием.
«Продается готовый, раскрученный бизнес. Единственный ночной клуб в городе Нягань. Полностью со всем оборудованием. Цена договорная», — сообщается в объявлении на портале Avito.
На территории заведения имеется вип-зал, бар, основной зал и танцпол, кухня с итальянской печью для приготовления пиццы, а также световое и музыкальное оборудование. Помещение находится в аренде по ставке 90 тысяч в месяц.
Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга выставили на продажу трехэтажный ночной клуб за 7 миллионов рублей. Общая площадь заведения составляет 450 квадратных метров. К новому собственнику бизнес переходит с командой из 25 сотрудников, партнерами и полным комплектом оборудования и мебели.
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