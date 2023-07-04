04 июля 2023
03 июля 2023

В городе ХМАО продается единственный ночной клуб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, дискотека, ночной клуб
Ночной клуб является единственным в городе Фото:

В Нягани (ХМАО) на продажу выставлен единственный ночной клуб в городе, расположенный по улице Декабристов 2. В объявлении собственник не указал цену продажи, но отметил, что объект продается со всем имеющимся оборудованием.

«Продается готовый, раскрученный бизнес. Единственный ночной клуб в городе Нягань. Полностью со всем оборудованием. Цена договорная», — сообщается в объявлении на портале Avito.

На территории заведения имеется вип-зал, бар, основной зал и танцпол, кухня с итальянской печью для приготовления пиццы, а также световое и музыкальное оборудование. Помещение находится в аренде по ставке 90 тысяч в месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга выставили на продажу трехэтажный ночной клуб за 7 миллионов рублей. Общая площадь заведения составляет 450 квадратных метров. К новому собственнику бизнес переходит с командой из 25 сотрудников, партнерами и полным комплектом оборудования и мебели.

Собственник не указал цену продажи в объявлении
Собственник не указал цену продажи в объявлении

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нягани (ХМАО) на продажу выставлен единственный ночной клуб в городе, расположенный по улице Декабристов 2. В объявлении собственник не указал цену продажи, но отметил, что объект продается со всем имеющимся оборудованием. «Продается готовый, раскрученный бизнес. Единственный ночной клуб в городе Нягань. Полностью со всем оборудованием. Цена договорная», — сообщается в объявлении на портале Avito. На территории заведения имеется вип-зал, бар, основной зал и танцпол, кухня с итальянской печью для приготовления пиццы, а также световое и музыкальное оборудование. Помещение находится в аренде по ставке 90 тысяч в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга выставили на продажу трехэтажный ночной клуб за 7 миллионов рублей. Общая площадь заведения составляет 450 квадратных метров. К новому собственнику бизнес переходит с командой из 25 сотрудников, партнерами и полным комплектом оборудования и мебели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...