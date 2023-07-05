Трутнев: десятки стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке ожидается участие десятков стран. Об этом рассказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он уточнил, что МИД РФ ведет переговоры с лидерами стран.
«Уже сейчас идет работа по подтверждению приезда. Целый ряд стран, я бы сказал, десятки стран подтвердили участие в ВЭФ», — рассказал Трутнев. Его слова передает РИА Новости. Однако он не уточнил, какие именно страны прибудут на ВЭФ. По его словам, МИД РФ ведет переговоры с лидерами стран по участию в форуме. Трутнев пообещал огласить список позже.
Проведение Восточного экономического форума перенесли с 12—15 сентября на 10—13 сентября 2023 года, передает RT. Он пройдет под лозунгом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». В рамках мероприятия планируется представить мастер-планы развития шести городов Приморского края с населением более 50 тысяч человек. Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами в рамках экономики.
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