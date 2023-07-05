Сенатор Шейкин потребовал от Собянина ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч

05 июля 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Артем Шейкин предложил ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч Фото: Размик Закарян © URA.RU В Москве стоит ограничить скорость самокатов до 10 км/ч. Такое письмо написал сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. Он направил его мэру Москвы Сергею Собянину. Новость по теме Как ездить на электросамокате в 2023 году. Инфографика «Принимая во внимание большую социальную значимость указанной проблемы, предлагаю проработать вопрос относительно внесения всех тротуаров в зоны движения со скоростным ограничением 10 км/час», — говорится в письме, которое Артем Шейкин направил Собянину. Его текст приводит РИА Новости. Сенатор отметил, что использование электросамокатов на тротуарах представляет большую опасность. По его словам, для пешеходного потока скорость в 25 км/ч опасна. Шейкин отметил, что из-за высокой скорости электросамокатов случаются столкновения с пешеходами. Если скорость будет ограничена, то получится избежать аварийных ситуаций, подчеркнул сенатор. Максимально разрешенная скорость для электросамокатов сейчас составляет 25 км/ч. В мае депутаты от «Единой России» предлагали запретить передвижение электросамокатов по пешеходным улицам. Кроме того они предложили установить ограничение скорости до 15 км/ч. На данный момент против ограничения скорости выступают 17% россиян, хотя год назад их число было в разы больше. Это следует из данных опроса SuperJob, которые приводит «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве стоит ограничить скорость самокатов до 10 км/ч. Такое письмо написал сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. Он направил его мэру Москвы Сергею Собянину. «Принимая во внимание большую социальную значимость указанной проблемы, предлагаю проработать вопрос относительно внесения всех тротуаров в зоны движения со скоростным ограничением 10 км/час», — говорится в письме, которое Артем Шейкин направил Собянину. Его текст приводит РИА Новости. Сенатор отметил, что использование электросамокатов на тротуарах представляет большую опасность. По его словам, для пешеходного потока скорость в 25 км/ч опасна. Шейкин отметил, что из-за высокой скорости электросамокатов случаются столкновения с пешеходами. Если скорость будет ограничена, то получится избежать аварийных ситуаций, подчеркнул сенатор. Максимально разрешенная скорость для электросамокатов сейчас составляет 25 км/ч. В мае депутаты от «Единой России» предлагали запретить передвижение электросамокатов по пешеходным улицам. Кроме того они предложили установить ограничение скорости до 15 км/ч. На данный момент против ограничения скорости выступают 17% россиян, хотя год назад их число было в разы больше. Это следует из данных опроса SuperJob, которые приводит «Национальная служба новостей».