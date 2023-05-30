30 мая 2023

Власти задумались о введении новых ограничений для электросамокатов

Депутаты от «Единой России» хотят запретить передвижение на электросамокатах по пешеходным улицам
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, площадь ленина, самокаты, электросамокат
Депутаты предложили ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч Фото:

Члены партии «Единая Россия» выступили с предложением запретить передвижение на прокатных электросамокатах по пешеходным улицам, кроме того предлагается установить ограничение скорости до 15 км/ч. Это следует из обращения, которые депутаты направили в Минтранс и МВД.

«Депутаты предлагают ограничить на уровне программного обеспечения скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться такими средствами передвижения людям до 18 лет. Аналогичные меры предлагаются для СИМ доставщиков товаров на дом», — сообщают «Известия» со ссылкой на обращение депутатов в МВД и Минтранс за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского.

Ранее депутаты ГД России выступили с инициативой о том, что владельцев электросамокатов необходимо обязать регистрировать свои транспортные средства. Позже депутат ГД Дмитрий Гусев предложил ввести права на использование электросамокатов по аналогии со скутерами. Также сенатором Совфеда Артемом Шейкиным было высказано мнение о необходимости повышения штрафов за нарушение ПДД на электросамокатах в 10 раз.

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Члены партии «Единая Россия» выступили с предложением запретить передвижение на прокатных электросамокатах по пешеходным улицам, кроме того предлагается установить ограничение скорости до 15 км/ч. Это следует из обращения, которые депутаты направили в Минтранс и МВД. «Депутаты предлагают ограничить на уровне программного обеспечения скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться такими средствами передвижения людям до 18 лет. Аналогичные меры предлагаются для СИМ доставщиков товаров на дом», — сообщают «Известия» со ссылкой на обращение депутатов в МВД и Минтранс за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского. Ранее депутаты ГД России выступили с инициативой о том, что владельцев электросамокатов необходимо обязать регистрировать свои транспортные средства. Позже депутат ГД Дмитрий Гусев предложил ввести права на использование электросамокатов по аналогии со скутерами. Также сенатором Совфеда Артемом Шейкиным было высказано мнение о необходимости повышения штрафов за нарушение ПДД на электросамокатах в 10 раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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