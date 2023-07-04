Подростки в свердловском лагере истязали 9-летнего ребенка. Фото

05 июля 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

После «отдыха» в лагере ребенок будет посещать психолога (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В летнем оздоровительном лагере «Гурино» в Тугулымском районе (Свердловская область) 14-летние подростки издевались над 9-летним мальчиком. Ребенка били, связывали веревкой, рисовали на теле непристойные рисунки и снимали на видео. Мама школьника, Анна М., рассказала URA.RU, что вожатый был в курсе глумлений, но не предпринял мер. Женщина написала заявление в полицию. «Сын отдыхал в „Гурино“ в июне, я забрала его в последний день смены. Только мы отъехали от лагеря, он мне сказал: „Слава Богу, я вытерпел эту смену!“. Я удивилась и спрашиваю: „Тебя обижали?“ — „Да“. „Били?“ — „Да“. Так и вытянула по словечку, как над ним издевались», — рассказала Анна. Мальчик признался, что старшие ребята его били, кидали через бедро, связывали руки и ноги, стягивали штаны, рисовали на теле непристойности и снимали на видео. В издевательствах участвовали и девочки: обливали жертву шампунем, мазали зубной пастой, пугали по ночам, сыпали в еду соль так, что ребенок не мог есть. На теле мальчика писали оскорбления и рисовали непристойности Фото: читатель URA.RU «Я привезла сына домой и первым делом осмотрела его. На животе маркером был нарисован половой член, на груди — слово „лох“. Колени в синяках, на голове — ссадина, на спине — ушиб. Я все это сфотографировала, отмыла сына и мы поехали обратно в лагерь», — продолжает Анна. Там мать потребовала собрать всех детей, причастных к травле сына, вожатых и руководителей. Выяснилось, что 9-летний ребенок жил в отряде со старшими школьниками — 14-15 лет. По ее словам, вожатый якобы знал о происходящем в его отряде, но не предпринял никаких мер. На собрании все участники истории попросили у мальчика и его мамы прощения и написали объяснительные. Они имеются в распоряжении URA.RU. «Я видел, <…> над ним издевались, связывали». «Я видел, они снимали штаны, он плакал». «Девочки его связали, я только нарисовала на лице солнышко и сердечки. Еще я видела, как его обливали шампунем и мазали пастой». «Его привели в отряд связанным по рукам и ногам, сняли штаны, он надел, с него снова сняли. Все снимали на телефон. Потом пришел вожатый, развязал ему руки и ушел. А он еще пять минут прыгал со связанными ногами», — написали в объяснительных школьники. Мама сфотографировала гематомы на теле сына Фото: читатель URA.RU «Я сказала, что не принимаю извинений и дам этому делу ход. Это мой ребенок, а не вещь и не игрушка!», — говорит мать. Она написала заявление в полицию. Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил корреспонденту факт поступления заявления в территориальный ОВД заявления от родителей по факту инцидента в летнем лагере. «Руководством полиции Тугулыма проведение проверочных мероприятий было поручено инспекторам из подразделения по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции уже установили личности всех участников нелицеприятной истории и опросили их. Часть юных хулиганов — не местные жители, они приехали отдыхать из Талицкого района. Никто из них до этого момента на учете не состоял. Как заверила меня руководитель ПДН ОВД Тугулыма Наталья Самсонова, собранные по данному ЧП материалы из отдела полиции направлены для рассмотрения и принятия процессуального решения в районный СКР», — сказал Горелых. По его словам, представители МВД предполагают, что «в действиях подозреваемых могут усматриваться признаки истязания, а в действиях-бездействиях со стороны руководства учреждения — признаки халатности». «Разбирательство продолжается», — добавил полковник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В летнем оздоровительном лагере «Гурино» в Тугулымском районе (Свердловская область) 14-летние подростки издевались над 9-летним мальчиком. Ребенка били, связывали веревкой, рисовали на теле непристойные рисунки и снимали на видео. Мама школьника, Анна М., рассказала URA.RU, что вожатый был в курсе глумлений, но не предпринял мер. Женщина написала заявление в полицию. «Сын отдыхал в „Гурино“ в июне, я забрала его в последний день смены. Только мы отъехали от лагеря, он мне сказал: „Слава Богу, я вытерпел эту смену!“. Я удивилась и спрашиваю: „Тебя обижали?“ — „Да“. „Били?“ — „Да“. Так и вытянула по словечку, как над ним издевались», — рассказала Анна. Мальчик признался, что старшие ребята его били, кидали через бедро, связывали руки и ноги, стягивали штаны, рисовали на теле непристойности и снимали на видео. В издевательствах участвовали и девочки: обливали жертву шампунем, мазали зубной пастой, пугали по ночам, сыпали в еду соль так, что ребенок не мог есть. «Я привезла сына домой и первым делом осмотрела его. На животе маркером был нарисован половой член, на груди — слово „лох“. Колени в синяках, на голове — ссадина, на спине — ушиб. Я все это сфотографировала, отмыла сына и мы поехали обратно в лагерь», — продолжает Анна. Там мать потребовала собрать всех детей, причастных к травле сына, вожатых и руководителей. Выяснилось, что 9-летний ребенок жил в отряде со старшими школьниками — 14-15 лет. По ее словам, вожатый якобы знал о происходящем в его отряде, но не предпринял никаких мер. На собрании все участники истории попросили у мальчика и его мамы прощения и написали объяснительные. Они имеются в распоряжении URA.RU. «Я видел, <…> над ним издевались, связывали». «Я видел, они снимали штаны, он плакал». «Девочки его связали, я только нарисовала на лице солнышко и сердечки. Еще я видела, как его обливали шампунем и мазали пастой». «Его привели в отряд связанным по рукам и ногам, сняли штаны, он надел, с него снова сняли. Все снимали на телефон. Потом пришел вожатый, развязал ему руки и ушел. А он еще пять минут прыгал со связанными ногами», — написали в объяснительных школьники. «Я сказала, что не принимаю извинений и дам этому делу ход. Это мой ребенок, а не вещь и не игрушка!», — говорит мать. Она написала заявление в полицию. Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил корреспонденту факт поступления заявления в территориальный ОВД заявления от родителей по факту инцидента в летнем лагере. «Руководством полиции Тугулыма проведение проверочных мероприятий было поручено инспекторам из подразделения по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции уже установили личности всех участников нелицеприятной истории и опросили их. Часть юных хулиганов — не местные жители, они приехали отдыхать из Талицкого района. Никто из них до этого момента на учете не состоял. Как заверила меня руководитель ПДН ОВД Тугулыма Наталья Самсонова, собранные по данному ЧП материалы из отдела полиции направлены для рассмотрения и принятия процессуального решения в районный СКР», — сказал Горелых. По его словам, представители МВД предполагают, что «в действиях подозреваемых могут усматриваться признаки истязания, а в действиях-бездействиях со стороны руководства учреждения — признаки халатности». «Разбирательство продолжается», — добавил полковник.