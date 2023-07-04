Курганскому школьнику повредили глаз во время драки

05 июля 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Родители добиваются наказания для сотрудников школы и планетария Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане ученик младших классов школы №22 пострадал во время драки со сверстником. Ребенок получил травму глаза, из-за которой начало падать зрение. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мама пострадавшего школьника Екатерина Филатова. «В школе был организован планетарий вместо одного из уроков. Во время этого мероприятия у моего ребенка произошла драка. Как пояснил мой ребенок он поднял руку, чтобы что-то спросить у сотрудника планетария, и нечаянно задел мальчика из параллельного класса. После этого мальчик агрессивно отреагировал и ударил кулаком в лицо. Во время удара разбилось стекло в очках и травмировало глаз и веко. Ребенок получил проникающее ранение глазного яблока с повреждением роговицы и выпадением радужки глаза», — рассказала URA.RU Филатова. Женщина рассказывает, что мероприятие проходило на улице рядом со школой. Учителей в купол, в котором проходил планетарий, не пустили — якобы для них не были рассчитаны места. Со слов мамы, у школы не было договора с организацией, которая проводила мероприятия. Екатерина добавила, что сотрудники планетария не пытались остановить драку между школьниками. После получения травмы, ребенка без сопровождения отправили к классному руководителю, которая оказала помощь — обработала глаз перекисью. Филатова отмечает, что в школе есть медицинский работник, но со слов сотрудников школы, в этот день врач якобы отсутствовал. Родителям о случившемся из школы никто не сообщил. Отмечается, что никто из работников не вызвал скорую помощь. Со слов Екатерины, она узнала о травме сына от своего мужа, который забирал мальчика со школы. На данный момент, мальчик проходит реабилитацию. Филатова рассказывает, что у ребенка остался шрам и постепенно ухудшается зрение. Из-за случившегося мальчику придется уйти из спортивной секции, которую ранее он посещал. Со слов мамы, она обращалась в правоохранительные органы. Филатова сообщает, что ей отказали в привлечении сотрудников школы и работников планетария к ответственности за халатность, так как у ребенка вред средней тяжести (Филатова пояснила, что за халатность наказывают, если нанесен тяжкий вред). Мама мальчика также рассказала, что наказание не понесли и родители мальчика, который ударил ее сына. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управлении МВД России по Кургану. В полиции сообщили, что об инциденте им известно и на данный момент идет проверка. Корреспондент также обратилась за комментарием в школу №22. В приемной директора ответ получить не удалось, так как оборвалась связь. Родители подали иск на возмещение морального ущерба к школе и на организацию, которая проводила планетарий. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подросток в школе избила одноклассницу. Девушка также брызнула сверстнице перцовым баллончиком в глаза. Причиной конфликта между школьницами стал дресс-код на выпускной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане ученик младших классов школы №22 пострадал во время драки со сверстником. Ребенок получил травму глаза, из-за которой начало падать зрение. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мама пострадавшего школьника Екатерина Филатова. «В школе был организован планетарий вместо одного из уроков. Во время этого мероприятия у моего ребенка произошла драка. Как пояснил мой ребенок он поднял руку, чтобы что-то спросить у сотрудника планетария, и нечаянно задел мальчика из параллельного класса. После этого мальчик агрессивно отреагировал и ударил кулаком в лицо. Во время удара разбилось стекло в очках и травмировало глаз и веко. Ребенок получил проникающее ранение глазного яблока с повреждением роговицы и выпадением радужки глаза», — рассказала URA.RU Филатова. Женщина рассказывает, что мероприятие проходило на улице рядом со школой. Учителей в купол, в котором проходил планетарий, не пустили — якобы для них не были рассчитаны места. Со слов мамы, у школы не было договора с организацией, которая проводила мероприятия. Екатерина добавила, что сотрудники планетария не пытались остановить драку между школьниками. После получения травмы, ребенка без сопровождения отправили к классному руководителю, которая оказала помощь — обработала глаз перекисью. Филатова отмечает, что в школе есть медицинский работник, но со слов сотрудников школы, в этот день врач якобы отсутствовал. Родителям о случившемся из школы никто не сообщил. Отмечается, что никто из работников не вызвал скорую помощь. Со слов Екатерины, она узнала о травме сына от своего мужа, который забирал мальчика со школы. На данный момент, мальчик проходит реабилитацию. Филатова рассказывает, что у ребенка остался шрам и постепенно ухудшается зрение. Из-за случившегося мальчику придется уйти из спортивной секции, которую ранее он посещал. Со слов мамы, она обращалась в правоохранительные органы. Филатова сообщает, что ей отказали в привлечении сотрудников школы и работников планетария к ответственности за халатность, так как у ребенка вред средней тяжести (Филатова пояснила, что за халатность наказывают, если нанесен тяжкий вред). Мама мальчика также рассказала, что наказание не понесли и родители мальчика, который ударил ее сына. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управлении МВД России по Кургану. В полиции сообщили, что об инциденте им известно и на данный момент идет проверка. Корреспондент также обратилась за комментарием в школу №22. В приемной директора ответ получить не удалось, так как оборвалась связь. Родители подали иск на возмещение морального ущерба к школе и на организацию, которая проводила планетарий. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подросток в школе избила одноклассницу. Девушка также брызнула сверстнице перцовым баллончиком в глаза. Причиной конфликта между школьницами стал дресс-код на выпускной.