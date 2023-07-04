В ЯНАО рабочие скидывают строительный мусор с крыши пятиэтажки. Видео

05 июля 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Строители скидывали мусор не соблюдая меры безопасности Фото: Сергей Венявский © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) рабочие скидывают строительный мусор с крыши пятиэтажного дома. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказал местный житель, опубликовав видео. «Вот такое доброе утро! Администрация г. Ноябрьск, прошу принять меры! ООО „Валенсия“, ограждений нет, с крыши выбрасывают строительный мусор», — написал анонимно автор в группе «Злой Ноябрянин». В мэрии автору ответили, что строителей предупредили о том, что необходимо соблюдать меры безопасности. «В адрес подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д. 8, направлено требование о необходимости соблюдать требования безопасности при производстве работ», — сообщили там. Ранее жители жаловались на коммунальщиков, которые завалили крышу дома строительным мусором. Как оказалось, мусор с крыши жилого дома не могли убрать несколько лет.

В Ноябрьске (ЯНАО) рабочие скидывают строительный мусор с крыши пятиэтажного дома. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказал местный житель, опубликовав видео. «Вот такое доброе утро! Администрация г. Ноябрьск, прошу принять меры! ООО „Валенсия“, ограждений нет, с крыши выбрасывают строительный мусор», — написал анонимно автор в группе «Злой Ноябрянин». В мэрии автору ответили, что строителей предупредили о том, что необходимо соблюдать меры безопасности. «В адрес подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д. 8, направлено требование о необходимости соблюдать требования безопасности при производстве работ», — сообщили там. Ранее жители жаловались на коммунальщиков, которые завалили крышу дома строительным мусором. Как оказалось, мусор с крыши жилого дома не могли убрать несколько лет.