В Ноябрьске (ЯНАО) рабочие скидывают строительный мусор с крыши пятиэтажного дома. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказал местный житель, опубликовав видео.
«Вот такое доброе утро! Администрация г. Ноябрьск, прошу принять меры! ООО „Валенсия“, ограждений нет, с крыши выбрасывают строительный мусор», — написал анонимно автор в группе «Злой Ноябрянин».
В мэрии автору ответили, что строителей предупредили о том, что необходимо соблюдать меры безопасности. «В адрес подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д. 8, направлено требование о необходимости соблюдать требования безопасности при производстве работ», — сообщили там.
Ранее жители жаловались на коммунальщиков, которые завалили крышу дома строительным мусором. Как оказалось, мусор с крыши жилого дома не могли убрать несколько лет.
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