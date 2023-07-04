04 июля 2023
03 июля 2023

В ЯНАО рабочие скидывают строительный мусор с крыши пятиэтажки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Строители скидывали мусор не соблюдая меры безопасности Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) рабочие скидывают строительный мусор с крыши пятиэтажного дома. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказал местный житель, опубликовав видео.

«Вот такое доброе утро! Администрация г. Ноябрьск, прошу принять меры! ООО „Валенсия“, ограждений нет, с крыши выбрасывают строительный мусор», — написал анонимно автор в группе «Злой Ноябрянин».

В мэрии автору ответили, что строителей предупредили о том, что необходимо соблюдать меры безопасности. «В адрес подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д. 8, направлено требование о необходимости соблюдать требования безопасности при производстве работ», — сообщили там.

Ранее жители жаловались на коммунальщиков, которые завалили крышу дома строительным мусором. Как оказалось, мусор с крыши жилого дома не могли убрать несколько лет.

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В Ноябрьске (ЯНАО) рабочие скидывают строительный мусор с крыши пятиэтажного дома. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказал местный житель, опубликовав видео. «Вот такое доброе утро! Администрация г. Ноябрьск, прошу принять меры! ООО „Валенсия“, ограждений нет, с крыши выбрасывают строительный мусор», — написал анонимно автор в группе «Злой Ноябрянин». В мэрии автору ответили, что строителей предупредили о том, что необходимо соблюдать меры безопасности. «В адрес подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д. 8, направлено требование о необходимости соблюдать требования безопасности при производстве работ», — сообщили там. Ранее жители жаловались на коммунальщиков, которые завалили крышу дома строительным мусором. Как оказалось, мусор с крыши жилого дома не могли убрать несколько лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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