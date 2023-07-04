04 июля 2023

Shot: в Тюменской области уничтожили предполагаемого террориста

© Служба новостей «URA.RU»
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Оперативники нашли мужчину в Исетском районе Фото:

В Тюменской области во время перестрелки был убит мужчина, которого подозревают в терроризме. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По их сведениям, предполагаемый преступник приехал со взрывчаткой к нефтегазовому распределительному углу.

«Все произошло в лесу возле деревни Кукушки Исетского района. Неизвестный поздно вечером приехал к нефтегазовому распределительному узлу. Оперативники попытались задержать мужчину, но он стал отстреливаться из пистолета и был убит ответным огнем», — сообщает канал с ссылкой на собственный источник.

Там также сообщили, что у мужчины при себе был пистолет Макарова. Сам он, по их информации, собирался устроить теракт на стратегическом объекте. Сейчас силовые структуры выясняют его личность и наличие связей с зарубежными кураторами.

В региональное управление СУ СК РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Комментарий тюменского управления ФСБ России ожидается.

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В Тюменской области во время перестрелки был убит мужчина, которого подозревают в терроризме. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По их сведениям, предполагаемый преступник приехал со взрывчаткой к нефтегазовому распределительному углу. «Все произошло в лесу возле деревни Кукушки Исетского района. Неизвестный поздно вечером приехал к нефтегазовому распределительному узлу. Оперативники попытались задержать мужчину, но он стал отстреливаться из пистолета и был убит ответным огнем», — сообщает канал с ссылкой на собственный источник. Там также сообщили, что у мужчины при себе был пистолет Макарова. Сам он, по их информации, собирался устроить теракт на стратегическом объекте. Сейчас силовые структуры выясняют его личность и наличие связей с зарубежными кураторами. В региональное управление СУ СК РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Комментарий тюменского управления ФСБ России ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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