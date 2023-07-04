Shot: в Тюменской области уничтожили предполагаемого террориста

Оперативники нашли мужчину в Исетском районе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюменской области во время перестрелки был убит мужчина, которого подозревают в терроризме. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По их сведениям, предполагаемый преступник приехал со взрывчаткой к нефтегазовому распределительному углу.

«Все произошло в лесу возле деревни Кукушки Исетского района. Неизвестный поздно вечером приехал к нефтегазовому распределительному узлу. Оперативники попытались задержать мужчину, но он стал отстреливаться из пистолета и был убит ответным огнем», — сообщает канал с ссылкой на собственный источник.

Там также сообщили, что у мужчины при себе был пистолет Макарова. Сам он, по их информации, собирался устроить теракт на стратегическом объекте. Сейчас силовые структуры выясняют его личность и наличие связей с зарубежными кураторами.

В региональное управление СУ СК РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Комментарий тюменского управления ФСБ России ожидается.