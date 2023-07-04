Мужчины выпал с балкона пятого этажа
Под окнами многоэтажки в центре Челябинска нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU 5 июля источник в силовых структурах, мужчина выпал с балкона квартиры.
«О гибели мужчины сообщили его родственники. По их словам, он выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже», — рассказал источник.
По данным URA.RU, инцидент произошел на улице Труда. Правоохранительные органы проводят проверку.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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