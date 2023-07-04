04 июля 2023

Под окнами многоэтажки в центре Челябинска нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины выпал с балкона пятого этажа Фото:

Под окнами многоэтажки в центре Челябинска нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU 5 июля источник в силовых структурах, мужчина выпал с балкона квартиры.

«О гибели мужчины сообщили его родственники. По их словам, он выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже», — рассказал источник.

По данным URA.RU, инцидент произошел на улице Труда. Правоохранительные органы проводят проверку.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

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Под окнами многоэтажки в центре Челябинска нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU 5 июля источник в силовых структурах, мужчина выпал с балкона квартиры. «О гибели мужчины сообщили его родственники. По их словам, он выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже», — рассказал источник. По данным URA.RU, инцидент произошел на улице Труда. Правоохранительные органы проводят проверку. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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