Под окнами многоэтажки в центре Челябинска нашли труп

05 июля 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Мужчины выпал с балкона пятого этажа Фото: Анна Майорова © URA.RU Под окнами многоэтажки в центре Челябинска нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU 5 июля источник в силовых структурах, мужчина выпал с балкона квартиры. «О гибели мужчины сообщили его родственники. По их словам, он выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже», — рассказал источник. По данным URA.RU, инцидент произошел на улице Труда. Правоохранительные органы проводят проверку. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

Под окнами многоэтажки в центре Челябинска нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU 5 июля источник в силовых структурах, мужчина выпал с балкона квартиры. «О гибели мужчины сообщили его родственники. По их словам, он выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже», — рассказал источник. По данным URA.RU, инцидент произошел на улице Труда. Правоохранительные органы проводят проверку. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.