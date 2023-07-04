04 июля 2023

Екатеринбурженка выиграла в лотерею крупный приз. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, евро, деньги, рубли, евро банкноты, евро и рубли
Судьба выигранных денег решится на семейном совете Фото:

Жительница Екатеринбурга выиграла в лотерею крупный денежный приз — 800 тысяч рублей. Сын победительницы, Ишхан С., признался сотрудникам компании «Столото», что не сразу поверил в удачу мамы.

«Мне позвонила жена и сказала, что мама выиграла в лотерею. Но я всегда был скептиком, не сразу в это поверил. Только когда родные позвонили на горячую линию „Столото“ и им подтвердили выигрыш, я осознал, что это реально, и изменил свое мнение по отношению к государственным лотереям», — цитируют слова Ишхана распространители всероссийских государственных лотерей «Столото».

Мужчина рассказал, что на семейном совете решится, как распорядиться подарком судьбы. Ранее другая свердловчанка выиграла в лотерею автомобиль. Пенсионерка оформила приз в денежном эквиваленте, и потратит средства на ремонт дома и строительство бани.

Ранее Ишхан не верил, что лотерея может принести удачу
Ранее Ишхан не верил, что лотерея может принести удачу
Фото:
На семейном совете решится, на что потратить выигранные деньги
На семейном совете решится, на что потратить выигранные деньги
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Жительница Екатеринбурга выиграла в лотерею крупный денежный приз — 800 тысяч рублей. Сын победительницы, Ишхан С., признался сотрудникам компании «Столото», что не сразу поверил в удачу мамы. «Мне позвонила жена и сказала, что мама выиграла в лотерею. Но я всегда был скептиком, не сразу в это поверил. Только когда родные позвонили на горячую линию „Столото“ и им подтвердили выигрыш, я осознал, что это реально, и изменил свое мнение по отношению к государственным лотереям», — цитируют слова Ишхана распространители всероссийских государственных лотерей «Столото». Мужчина рассказал, что на семейном совете решится, как распорядиться подарком судьбы. Ранее другая свердловчанка выиграла в лотерею автомобиль. Пенсионерка оформила приз в денежном эквиваленте, и потратит средства на ремонт дома и строительство бани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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