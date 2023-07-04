Екатеринбурженка выиграла в лотерею крупный приз. Фото

05 июля 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Судьба выигранных денег решится на семейном совете Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Жительница Екатеринбурга выиграла в лотерею крупный денежный приз — 800 тысяч рублей. Сын победительницы, Ишхан С., признался сотрудникам компании «Столото», что не сразу поверил в удачу мамы. «Мне позвонила жена и сказала, что мама выиграла в лотерею. Но я всегда был скептиком, не сразу в это поверил. Только когда родные позвонили на горячую линию „Столото“ и им подтвердили выигрыш, я осознал, что это реально, и изменил свое мнение по отношению к государственным лотереям», — цитируют слова Ишхана распространители всероссийских государственных лотерей «Столото». Мужчина рассказал, что на семейном совете решится, как распорядиться подарком судьбы. Ранее другая свердловчанка выиграла в лотерею автомобиль. Пенсионерка оформила приз в денежном эквиваленте, и потратит средства на ремонт дома и строительство бани. Ранее Ишхан не верил, что лотерея может принести удачу Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» На семейном совете решится, на что потратить выигранные деньги Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»

Жительница Екатеринбурга выиграла в лотерею крупный денежный приз — 800 тысяч рублей. Сын победительницы, Ишхан С., признался сотрудникам компании «Столото», что не сразу поверил в удачу мамы. «Мне позвонила жена и сказала, что мама выиграла в лотерею. Но я всегда был скептиком, не сразу в это поверил. Только когда родные позвонили на горячую линию „Столото“ и им подтвердили выигрыш, я осознал, что это реально, и изменил свое мнение по отношению к государственным лотереям», — цитируют слова Ишхана распространители всероссийских государственных лотерей «Столото». Мужчина рассказал, что на семейном совете решится, как распорядиться подарком судьбы. Ранее другая свердловчанка выиграла в лотерею автомобиль. Пенсионерка оформила приз в денежном эквиваленте, и потратит средства на ремонт дома и строительство бани.