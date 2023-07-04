В челябинском агрохолдинге погиб рабочий, отравившись парами навоза

05 июля 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Рабочий трудился в структуре агрохолдинга «Равис» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Дубровка, расположенном под Челябинском, рабочий племенного конного завода (ПКЗ) «Дубровский», входящего в структуру агрохолдинга «Равис», погиб, задохнувшись парами навоза. Как сообщил URA.RU 5 июля источник в силовых структурах, тело мужчины нашли в помещении канализационной станции. «Мужчина работал машинистом насосной станции ПКЗ „Дубровский“. По предварительным данным, он отравился канализационными газами. На момент смерти рабочему было 43 года», — рассказал источник. URA.RU направило в пресс-службу ПКЗ официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало. Также была запрошена информация от пресс-службы «Рависа». Она будет опубликована после получения. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.

В поселке Дубровка, расположенном под Челябинском, рабочий племенного конного завода (ПКЗ) «Дубровский», входящего в структуру агрохолдинга «Равис», погиб, задохнувшись парами навоза. Как сообщил URA.RU 5 июля источник в силовых структурах, тело мужчины нашли в помещении канализационной станции. «Мужчина работал машинистом насосной станции ПКЗ „Дубровский“. По предварительным данным, он отравился канализационными газами. На момент смерти рабочему было 43 года», — рассказал источник. URA.RU направило в пресс-службу ПКЗ официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало. Также была запрошена информация от пресс-службы «Рависа». Она будет опубликована после получения. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.