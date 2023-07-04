04 июля 2023

В челябинском агрохолдинге погиб рабочий, отравившись парами навоза

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Шмыкова в Кушву. Свердловская область, вешалка, каска, рабочий
Рабочий трудился в структуре агрохолдинга «Равис» Фото:

В поселке Дубровка, расположенном под Челябинском, рабочий племенного конного завода (ПКЗ) «Дубровский», входящего в структуру агрохолдинга «Равис», погиб, задохнувшись парами навоза. Как сообщил URA.RU 5 июля источник в силовых структурах, тело мужчины нашли в помещении канализационной станции.

«Мужчина работал машинистом насосной станции ПКЗ „Дубровский“. По предварительным данным, он отравился канализационными газами. На момент смерти рабочему было 43 года», — рассказал источник.

URA.RU направило в пресс-службу ПКЗ официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало. Также была запрошена информация от пресс-службы «Рависа». Она будет опубликована после получения. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.

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В поселке Дубровка, расположенном под Челябинском, рабочий племенного конного завода (ПКЗ) «Дубровский», входящего в структуру агрохолдинга «Равис», погиб, задохнувшись парами навоза. Как сообщил URA.RU 5 июля источник в силовых структурах, тело мужчины нашли в помещении канализационной станции. «Мужчина работал машинистом насосной станции ПКЗ „Дубровский“. По предварительным данным, он отравился канализационными газами. На момент смерти рабочему было 43 года», — рассказал источник. URA.RU направило в пресс-службу ПКЗ официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало. Также была запрошена информация от пресс-службы «Рависа». Она будет опубликована после получения. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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