В Курганской области готовятся к нашествию саранчи

В Курганской области готовятся к возможному нашествию саранчи. Заселенность вредителей уже превысила порог вредоносности для будущего урожая. Об этом предупредили в департаменте агропромышленного комплекса (АПК).
«Информируем, что в ряде муниципальных округов отмечается большое количество не стадной саранчи, в некоторых округах заселенность составляет 25 шт. на квадратный метр, что значительно выше экономического порога вредоносности», — сообщает департамент АПК. Директор Павел Кощеев поручил сельхозпроизводителям оценить ситуацию на полях и принять меры по борьбе с вредителями.
На данный момент смотр посевов проходит в каждой сельскохозяйственной организации и фермерском хозяйстве. Специалисты призывают обращать внимание на активность вредителей и при обнаружении повреждений посевов сообщать в отдел агропроизводства департамента АПК Курганской области, либо в отдел защиты растений филиала «Россельхозцентра».
Ранее URA.RU писало о том, что правительство Курганской области окажет поддержку местным сельхозпроизводителям которые занимаются производством картофеля и овощей. Сообщалось, что из федерального бюджета на эти цели будет выделено более 30 млн.
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