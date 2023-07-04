04 июля 2023

В Курганской области готовятся к нашествию саранчи

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области количество саранчи превысило порог вредоносности Фото:

В Курганской области готовятся к возможному нашествию саранчи. Заселенность вредителей уже превысила порог вредоносности для будущего урожая. Об этом предупредили в департаменте агропромышленного комплекса (АПК).

«Информируем, что в ряде муниципальных округов отмечается большое количество не стадной саранчи, в некоторых округах заселенность составляет 25 шт. на квадратный метр, что значительно выше экономического порога вредоносности», — сообщает департамент АПК. Директор Павел Кощеев поручил сельхозпроизводителям оценить ситуацию на полях и принять меры по борьбе с вредителями.

На данный момент смотр посевов проходит в каждой сельскохозяйственной организации и фермерском хозяйстве. Специалисты призывают обращать внимание на активность вредителей и при обнаружении повреждений посевов сообщать в отдел агропроизводства департамента АПК Курганской области, либо в отдел защиты растений филиала «Россельхозцентра».

Ранее URA.RU писало о том, что правительство Курганской области окажет поддержку местным сельхозпроизводителям которые занимаются производством картофеля и овощей. Сообщалось, что из федерального бюджета на эти цели будет выделено более 30 млн.

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В Курганской области готовятся к возможному нашествию саранчи. Заселенность вредителей уже превысила порог вредоносности для будущего урожая. Об этом предупредили в департаменте агропромышленного комплекса (АПК). «Информируем, что в ряде муниципальных округов отмечается большое количество не стадной саранчи, в некоторых округах заселенность составляет 25 шт. на квадратный метр, что значительно выше экономического порога вредоносности», — сообщает департамент АПК. Директор Павел Кощеев поручил сельхозпроизводителям оценить ситуацию на полях и принять меры по борьбе с вредителями. На данный момент смотр посевов проходит в каждой сельскохозяйственной организации и фермерском хозяйстве. Специалисты призывают обращать внимание на активность вредителей и при обнаружении повреждений посевов сообщать в отдел агропроизводства департамента АПК Курганской области, либо в отдел защиты растений филиала «Россельхозцентра». Ранее URA.RU писало о том, что правительство Курганской области окажет поддержку местным сельхозпроизводителям которые занимаются производством картофеля и овощей. Сообщалось, что из федерального бюджета на эти цели будет выделено более 30 млн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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