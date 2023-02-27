Курганские чиновники раздадут фермерам деньги для посадки картошки

Власти Курганской области выделят фермерам более 30 млн рублей на производство картофеля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области окажет поддержку местным сельхозпроизводителям, которые занимаются производством картофеля и овощей. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено более 30 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области Павел Кощеев.

«В текущем году планируем запуск федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей открытого грунта. На эти цели из федерального бюджета уже приобретено более 30 миллионов рублей. В ближайшее время средства будут доведены до сельхозпроизводителей», — заявил Павел Кощеев в ходе прямого эфира в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Также директор регионального департамента АПК отметил, что денежные средства фермерам будут выдаваться в два этапа. Первый транш — авансирование, второй — по итогам уборки урожая.

Ранее URA.RU писало о том, что в апреле прошлого года губернатор Вадим Шумков объявлял бесплатную раздачу семенного картофеля. Глава региона заявлял, что на эти цели предусмотрено 40 тонн для выдачи по сто килограмм в одни руки. Позже власти сообщали, что будут следить за тем, чтобы курганцы не съели бесплатную картошку.