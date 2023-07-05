Бывшему замглавы администрации Кургана изменили приговор за растрату

06 июля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Андрею Нелюбину смягчили приговор Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывшему заместителю главы администрации Кургана и руководителю МУП «СДП» Андрею Нелюбину смягчили приговор за растрату. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — апелляция. Нелюбин Андрей Геннадьевич. Статья 160, часть 4 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Обвинительный приговор изменен», — сообщается в судебной картотеке. Нелюбин вместе с экс-главбухом МУП «СДП» Евгением Кушнаревым был признан виновным в создании подконтрольных фирм, у которых дорожники закупали материалы по завышенным ценам, и присвоении средств в размере 6,6 млн рублей. Бывшего руководителя приговорили к четырем годам лишения свободы, его подельника — к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима. Помимо лишения свободы осужденные должны были возместить нанесенный ущерб. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в пресс-службу Курганского областного суда. Там сообщили, что обоим осужденным приговор был смягчен. Нелюбину и Кушнареву уменьшили сроки лишения свободы до 3,5 года каждому. В остальном приговор оставили без изменения. Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд отправил за решетку бывших руководителей дорожного предприятия. Нелюбин и Кушнарев были взяты под стражу в зале суда.

Бывшему заместителю главы администрации Кургана и руководителю МУП «СДП» Андрею Нелюбину смягчили приговор за растрату. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — апелляция. Нелюбин Андрей Геннадьевич. Статья 160, часть 4 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Обвинительный приговор изменен», — сообщается в судебной картотеке. Нелюбин вместе с экс-главбухом МУП «СДП» Евгением Кушнаревым был признан виновным в создании подконтрольных фирм, у которых дорожники закупали материалы по завышенным ценам, и присвоении средств в размере 6,6 млн рублей. Бывшего руководителя приговорили к четырем годам лишения свободы, его подельника — к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима. Помимо лишения свободы осужденные должны были возместить нанесенный ущерб. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в пресс-службу Курганского областного суда. Там сообщили, что обоим осужденным приговор был смягчен. Нелюбину и Кушнареву уменьшили сроки лишения свободы до 3,5 года каждому. В остальном приговор оставили без изменения. Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд отправил за решетку бывших руководителей дорожного предприятия. Нелюбин и Кушнарев были взяты под стражу в зале суда.