Бывшему замглавы администрации Кургана изменили приговор за растрату

Бывшему заместителю главы администрации Кургана и руководителю МУП «СДП» Андрею Нелюбину смягчили приговор за растрату. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».
«Уголовные дела — апелляция. Нелюбин Андрей Геннадьевич. Статья 160, часть 4 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Обвинительный приговор изменен», — сообщается в судебной картотеке.
Нелюбин вместе с экс-главбухом МУП «СДП» Евгением Кушнаревым был признан виновным в создании подконтрольных фирм, у которых дорожники закупали материалы по завышенным ценам, и присвоении средств в размере 6,6 млн рублей. Бывшего руководителя приговорили к четырем годам лишения свободы, его подельника — к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима. Помимо лишения свободы осужденные должны были возместить нанесенный ущерб.
Редакция URA.RU обратилась за комментариями в пресс-службу Курганского областного суда. Там сообщили, что обоим осужденным приговор был смягчен. Нелюбину и Кушнареву уменьшили сроки лишения свободы до 3,5 года каждому. В остальном приговор оставили без изменения.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд отправил за решетку бывших руководителей дорожного предприятия. Нелюбин и Кушнарев были взяты под стражу в зале суда.
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