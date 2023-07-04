04 июля 2023

В Верхней Пышме застрелили директора завода в его кабинете

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
Нападавшего нашли в лесу мертвым Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) застрелили из ружья Сергея Лухманова, создателя и директора завода «Пластблок». ЧП произошло прямо на территории предприятия. Об этом сообщает источник.

«Просто зашел на территорию завода, поднялся к директору и застрелил его. Спасти не удалось. Нападавший сбежал», — заявил собеседник E1.RU. При этом сообщается, что тело нападавшего нашли вчера в районе Залесье.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Там от комментариев воздержались. В «Пластблок» на звонок корреспондента не ответили.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) застрелили из ружья Сергея Лухманова, создателя и директора завода «Пластблок». ЧП произошло прямо на территории предприятия. Об этом сообщает источник. «Просто зашел на территорию завода, поднялся к директору и застрелил его. Спасти не удалось. Нападавший сбежал», — заявил собеседник E1.RU. При этом сообщается, что тело нападавшего нашли вчера в районе Залесье. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Там от комментариев воздержались. В «Пластблок» на звонок корреспондента не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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