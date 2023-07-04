В Верхней Пышме застрелили директора завода в его кабинете

Нападавшего нашли в лесу мертвым
В Верхней Пышме (Свердловская область) застрелили из ружья Сергея Лухманова, создателя и директора завода «Пластблок». ЧП произошло прямо на территории предприятия. Об этом сообщает источник.
«Просто зашел на территорию завода, поднялся к директору и застрелил его. Спасти не удалось. Нападавший сбежал», — заявил собеседник E1.RU. При этом сообщается, что тело нападавшего нашли вчера в районе Залесье.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Там от комментариев воздержались. В «Пластблок» на звонок корреспондента не ответили.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.