В Грузии отказали Украине в сотрудничестве по вопросу Саакашвили

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Власти Грузии не будут сотрудничать с украинскими коллегами по поводу лечения Михаила Саакашвили, заявил Ираклий Кобахидзе
Власти Грузии не будут сотрудничать с украинскими коллегами по поводу лечения Михаила Саакашвили, заявил Ираклий Кобахидзе Фото:

Все консультации с украинскими властями относительно освобождения и медицинского лечения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили исключены. С таким заявлением выступил председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Консультации с украинскими властями по освобождению и направлению на лечение в Киев Михаила Саакашвили исключены", — передает слова Кобахидзе "Российская газета". Он отметил, что несмотря на оскорбительное решение украинского руководства отправить грузинского посла на консультации в Грузию по этому вопросу, Грузия не намерена отвечать адекватно. Кобахидзе подчеркнул, что страна будет поддерживать одностороннюю дружбу с Украиной.

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Все консультации с украинскими властями относительно освобождения и медицинского лечения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили исключены. С таким заявлением выступил председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. "Консультации с украинскими властями по освобождению и направлению на лечение в Киев Михаила Саакашвили исключены", — передает слова Кобахидзе "Российская газета". Он отметил, что несмотря на оскорбительное решение украинского руководства отправить грузинского посла на консультации в Грузию по этому вопросу, Грузия не намерена отвечать адекватно. Кобахидзе подчеркнул, что страна будет поддерживать одностороннюю дружбу с Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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