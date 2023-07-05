В Грузии отказали Украине в сотрудничестве по вопросу Саакашвили

Все консультации с украинскими властями относительно освобождения и медицинского лечения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили исключены. С таким заявлением выступил председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
"Консультации с украинскими властями по освобождению и направлению на лечение в Киев Михаила Саакашвили исключены", — передает слова Кобахидзе "Российская газета". Он отметил, что несмотря на оскорбительное решение украинского руководства отправить грузинского посла на консультации в Грузию по этому вопросу, Грузия не намерена отвечать адекватно. Кобахидзе подчеркнул, что страна будет поддерживать одностороннюю дружбу с Украиной.
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