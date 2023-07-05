Пассажирки и таксист заявили друг на друга в полицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске таксист избил трех женщин и подал на них заявление в полицию. Информация об этом подтвердили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

«В Курчатовском районе Челябинска в ночь на 2 июля произошел конфликт между водителем такси и тремя клиентками. В ходе конфликта завязалась драка, телесные повреждения нанесены всем участникам конфликта. Им выдано направление на прохождение судмедэкспертизы. Приняты заявление женщин о побоях и встречное — таксиста, в том числе, о повреждении автомобиля», — уточнили в пресс-службе.

Информация о конфликте между водителем такси «Яндекс.Go» и пассажирками появилось в telegram-канале «Readovka». По версии канала, конфликт начался из-за оскорблений.

«Таксист Яндекса избил трех женщин. Когда они сели в машину, водитель проехал один дом, а потом в грубой форме попросил выйти из авто, заявив, что не повезет женщин из-за „лишнего веса“ одной из них, а также якобы „неправильной точки“ заказа», — сообщает telegram-канал.

URA.RU направило в пресс-службу сервиса «Яндекс.Go» запрос. На момент публикации ответа не поступило.