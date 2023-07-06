Курганцы завалили заказами пункты выдачи Wildberries

Курганские ПВЗ получают десятки коробок с заказами ежедневно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в Кургане завалены мебелью и одеждой, которые заказывают жители. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа работников курганского ПВЗ.

«В общий чат написали, что нужно прийти на работу пораньше, чтобы помочь в разгрузке заказов. Завал с товарами продолжается несколько дней», — рассказал URA.RU источник.

Сотрудники курганского ПВЗ связывают такое высокое количество заказов у жителей с привычкой не выходить из дома. Источник пояснил, что это удобно для жителей и выгодной для самих организаций, которые владеют торговыми площадками.

Между тем, сотрудники сообщают, чаще всего курганцы заказывают на Wildberries одежду и мебель. Источник отмечает на пункте ежедневно стоят по две-три большие упаковки с заказами. Еще одним из популярных товаров у жителей Кургана являются одежда и косметика.

Корреспондент URA.RU направила запрос руководителям маркетплейса. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что курганский Wildberries отказывается от конкуренции с Ozon. Работники маркетплейсов считают, что соперничество получается невыгодным и бесполезным.