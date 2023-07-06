06 июля 2023

Курганцы завалили заказами пункты выдачи Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи товаров WALDBERRIES. Курган, wildberries, вайлдберриз, wb
Курганские ПВЗ получают десятки коробок с заказами ежедневно Фото:

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в Кургане завалены мебелью и одеждой, которые заказывают жители. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа работников курганского ПВЗ.

«В общий чат написали, что нужно прийти на работу пораньше, чтобы помочь в разгрузке заказов. Завал с товарами продолжается несколько дней», — рассказал URA.RU источник.

Сотрудники курганского ПВЗ связывают такое высокое количество заказов у жителей с привычкой не выходить из дома. Источник пояснил, что это удобно для жителей и выгодной для самих организаций, которые владеют торговыми площадками.

Между тем, сотрудники сообщают, чаще всего курганцы заказывают на Wildberries одежду и мебель. Источник отмечает на пункте ежедневно стоят по две-три большие упаковки с заказами. Еще одним из популярных товаров у жителей Кургана являются одежда и косметика.

Корреспондент URA.RU направила запрос руководителям маркетплейса. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что курганский Wildberries отказывается от конкуренции с Ozon. Работники маркетплейсов считают, что соперничество получается невыгодным и бесполезным.

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Пункты выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в Кургане завалены мебелью и одеждой, которые заказывают жители. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа работников курганского ПВЗ. «В общий чат написали, что нужно прийти на работу пораньше, чтобы помочь в разгрузке заказов. Завал с товарами продолжается несколько дней», — рассказал URA.RU источник. Сотрудники курганского ПВЗ связывают такое высокое количество заказов у жителей с привычкой не выходить из дома. Источник пояснил, что это удобно для жителей и выгодной для самих организаций, которые владеют торговыми площадками. Между тем, сотрудники сообщают, чаще всего курганцы заказывают на Wildberries одежду и мебель. Источник отмечает на пункте ежедневно стоят по две-три большие упаковки с заказами. Еще одним из популярных товаров у жителей Кургана являются одежда и косметика. Корреспондент URA.RU направила запрос руководителям маркетплейса. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что курганский Wildberries отказывается от конкуренции с Ozon. Работники маркетплейсов считают, что соперничество получается невыгодным и бесполезным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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