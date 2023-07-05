Старший лейтенант назвал направление нового удара ВСУ

Старший лейтенант Матюшин: ВСУ хотят выйти на Токмак и рассечь линию обороны РФ

06 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ попытаются нанести удар в направлении Новопрокоповки, считает Александр Матюшин Фото: Marine Corps Lance Cpl. Quince Bisard / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силу Украины (ВСУ) попытаются скопить силы на более дальних расстояниях и ударить в направлении Новопрокоповки (Запорожская область), чтобы выйти на Токмак в обход Работино, и рассечь российскую линию обороны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Остается угроза того, что противник все-таки скопит какое-то количество сил на более дальней дистанции, проведет резкий марш, попытается ударить в направлении Новопрокоповки с выходом на Токмак, в обход Работино, и рассечь нашу линию обороны. Поэтому там сейчас ведутся наши усиленные фортификационные работы, создается дополнительная линия обороны. Это перед нашей первой, передовая, но она довольно сильно укрепляется», — объяснил Александр Матюшин. По словам старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, российская армия уничтожает любые скопления ВСУ в десятикилометровой зоне от линии фронта. «Наша авиация и артиллерия работает активно, уничтожает в десятикилометровой зоне от линии фронта любые скопления противника, любые его попытки подтянуть резервы, накопить силы для более мощного контрнаступления. В целом ситуации на запорожском направлении продолжает оставаться стабильно напряженной. Украинские войска пытаются выбить нас из Работино. В Пятихатку войти они так и не смогли. Село до сих пор остается в „серой зоне“, но являются огневым мешком. При любой попытке украинских войск туда пройти, их тут же уничтожают, как мелкие разведывательные диверсионные группы, так и колонны техники, пехоты, которые пытаются туда зайти более детально. На Времевском выступе также идут бои — это район Старомайорского (село в Донецкой области), Новодонецкое, Урожайное. Все находится под нашим контролем. Макаровка также по-прежнему под нашим огневым контролем», — подчеркнул Матюшин. Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ начали третью волну контрнаступления. За основу украинская армия взяла запорожское направление. Так, по его словам, Киев пытается продемонстрировать минимальные успехи перед саммитом НАТО (пройдет в Вильнюсе 11—12 июля). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силу Украины (ВСУ) попытаются скопить силы на более дальних расстояниях и ударить в направлении Новопрокоповки (Запорожская область), чтобы выйти на Токмак в обход Работино, и рассечь российскую линию обороны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Остается угроза того, что противник все-таки скопит какое-то количество сил на более дальней дистанции, проведет резкий марш, попытается ударить в направлении Новопрокоповки с выходом на Токмак, в обход Работино, и рассечь нашу линию обороны. Поэтому там сейчас ведутся наши усиленные фортификационные работы, создается дополнительная линия обороны. Это перед нашей первой, передовая, но она довольно сильно укрепляется», — объяснил Александр Матюшин. По словам старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, российская армия уничтожает любые скопления ВСУ в десятикилометровой зоне от линии фронта. «Наша авиация и артиллерия работает активно, уничтожает в десятикилометровой зоне от линии фронта любые скопления противника, любые его попытки подтянуть резервы, накопить силы для более мощного контрнаступления. В целом ситуации на запорожском направлении продолжает оставаться стабильно напряженной. Украинские войска пытаются выбить нас из Работино. В Пятихатку войти они так и не смогли. Село до сих пор остается в „серой зоне“, но являются огневым мешком. При любой попытке украинских войск туда пройти, их тут же уничтожают, как мелкие разведывательные диверсионные группы, так и колонны техники, пехоты, которые пытаются туда зайти более детально. На Времевском выступе также идут бои — это район Старомайорского (село в Донецкой области), Новодонецкое, Урожайное. Все находится под нашим контролем. Макаровка также по-прежнему под нашим огневым контролем», — подчеркнул Матюшин. Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ начали третью волну контрнаступления. За основу украинская армия взяла запорожское направление. Так, по его словам, Киев пытается продемонстрировать минимальные успехи перед саммитом НАТО (пройдет в Вильнюсе 11—12 июля).