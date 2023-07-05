Советник Пушилина: ВСУ начали третью волну контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли третью попытку контрнаступления. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Они (ВСУ — прим. URA.RU) начали третью волну контрнаступления и выбрали за основу то же запорожское направление», — рассказал Кимаковский в эфире «Соловьев Live». Он уточнил, что так Киев пытается продемонстрировать минимальные успехи перед саммитом НАТО. По его словам, попытки являются безуспешными, так как войска не могут прорвать ни одну линию обороны РФ. Также ВСУ атакуют на луганском и авдеевском направлении.
ВСУ уже месяц пытаются наступать на различных направлениях. Так, стало известно, что войска усилили активность на запорожском направлении перед саммитом НАТО, передает RT. Отмечается, что если ВСУ не покажут значимых результатов в ходе контрнаступления, западные страны пересмотрят масштабы военной помощи Киеву. Однако ВС РФ отбивают атаки на всех участках фронта, пишет MK.RU.
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