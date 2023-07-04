В Ноябрьске запустят производство косметики из северных ягод

В ЯНАО врач-косметолог открывает свое производство по уходовой косметике из лесных ягод

Косметолог Мария Богомазова разработала онлайн школу по созданию эко-косметики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске открывают производство уходовой косметики из натуральных северных ягод. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала автор идеи, врач-косметолог Мария Богомазова.

«Через пару недель мы запустим наше производство уходовой косметики. Это натуральная косметика из экстрактов северных ягод морошки, клюквы, черники. Продукт будет производиться под названием „Сила Севера“. На данный момент наше производство находится на стадии монтажа», — поделилась в беседе с URA.RU Мария.

Врач-косметолог решила разработать продукт с личным брендом после того, как популярные иностранные компании по производству уходовой косметики покинули росссийский рынок. Для того чтобы сегодня запустить производство косметики личного бренда предприниматель прошла обучение по созданию натуральной косметики, а затем собрала команду, в которую вошли химик-технолог, дизайнеры и маркетологи.

«Так же на данном этапе заработал наш сайт, сейчас мы заполняем нашей продукцией интернет магазин „Сила Севера“. На нашем сайте можно будет и заказать личную консультацию», — поделилась в беседе с корреспондентом URA.RU Мария.

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