Пермяки вывезли 380 килограммов мухоморов в США и Киргизию

05 июля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Также в предыдущем году пермяки отправили 80 кг мухоморов в США Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Пермского края вывезли из региона около 380 килограммов сублимированных мухоморов с начала текущего года. Грибы были отправлены в США и Киргизию, сообщается на сайте Россельхознадзора по Пермскому краю. «С начала 2023 года из Пермского края вывезено 0,38 тонн сублимированных королевских мухоморов в Киргизию и США», — говорится на сайте. Для этого пермяки оформили пять фитосанитарных сертификатов. За предыдущий год в США из края было вывезено около 80 килограммов мухоморов. В июне текущего года сотрудники Россельхознадзора обследовали крупную партию грибов на 210 килограммов, которые должны были отправить в Киргизию. В ходе экспертизы не было выявлено никаких вредных организмов. Сублимированные грибы могут применяться в фармакологии и косметологии. Некоторые уверены, что грибы способствует выработке коллагена и регенерации клеток кожи, а также могут помочь справиться с бессонницей и снимать боль и спазмы и другое. Однако не стоит употреблять продукт без консультации с врачом, так как даже в малых дозах продукт может быть летален.

Жители Пермского края вывезли из региона около 380 килограммов сублимированных мухоморов с начала текущего года. Грибы были отправлены в США и Киргизию, сообщается на сайте Россельхознадзора по Пермскому краю. «С начала 2023 года из Пермского края вывезено 0,38 тонн сублимированных королевских мухоморов в Киргизию и США», — говорится на сайте. Для этого пермяки оформили пять фитосанитарных сертификатов. За предыдущий год в США из края было вывезено около 80 килограммов мухоморов. В июне текущего года сотрудники Россельхознадзора обследовали крупную партию грибов на 210 килограммов, которые должны были отправить в Киргизию. В ходе экспертизы не было выявлено никаких вредных организмов. Сублимированные грибы могут применяться в фармакологии и косметологии. Некоторые уверены, что грибы способствует выработке коллагена и регенерации клеток кожи, а также могут помочь справиться с бессонницей и снимать боль и спазмы и другое. Однако не стоит употреблять продукт без консультации с врачом, так как даже в малых дозах продукт может быть летален.