Пермяки вывезли 380 килограммов мухоморов в США и Киргизию

Жители Пермского края вывезли из региона около 380 килограммов сублимированных мухоморов с начала текущего года. Грибы были отправлены в США и Киргизию, сообщается на сайте Россельхознадзора по Пермскому краю.
«С начала 2023 года из Пермского края вывезено 0,38 тонн сублимированных королевских мухоморов в Киргизию и США», — говорится на сайте. Для этого пермяки оформили пять фитосанитарных сертификатов.
За предыдущий год в США из края было вывезено около 80 килограммов мухоморов. В июне текущего года сотрудники Россельхознадзора обследовали крупную партию грибов на 210 килограммов, которые должны были отправить в Киргизию. В ходе экспертизы не было выявлено никаких вредных организмов.
Сублимированные грибы могут применяться в фармакологии и косметологии. Некоторые уверены, что грибы способствует выработке коллагена и регенерации клеток кожи, а также могут помочь справиться с бессонницей и снимать боль и спазмы и другое. Однако не стоит употреблять продукт без консультации с врачом, так как даже в малых дозах продукт может быть летален.
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