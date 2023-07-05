Пермяки вывезли 380 килограммов мухоморов в США и Киргизию

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Осенняя природа, разное Курган, мухомор, ядовитые грибы
Также в предыдущем году пермяки отправили 80 кг мухоморов в США Фото:

Жители Пермского края вывезли из региона около 380 килограммов сублимированных мухоморов с начала текущего года. Грибы были отправлены в США и Киргизию, сообщается на сайте Россельхознадзора по Пермскому краю.

«С начала 2023 года из Пермского края вывезено 0,38 тонн сублимированных королевских мухоморов в Киргизию и США», — говорится на сайте. Для этого пермяки оформили пять фитосанитарных сертификатов.

За предыдущий год в США из края было вывезено около 80 килограммов мухоморов. В июне текущего года сотрудники Россельхознадзора обследовали крупную партию грибов на 210 килограммов, которые должны были отправить в Киргизию. В ходе экспертизы не было выявлено никаких вредных организмов.

Сублимированные грибы могут применяться в фармакологии и косметологии. Некоторые уверены, что грибы способствует выработке коллагена и регенерации клеток кожи, а также могут помочь справиться с бессонницей и снимать боль и спазмы и другое. Однако не стоит употреблять продукт без консультации с врачом, так как даже в малых дозах продукт может быть летален.

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Жители Пермского края вывезли из региона около 380 килограммов сублимированных мухоморов с начала текущего года. Грибы были отправлены в США и Киргизию, сообщается на сайте Россельхознадзора по Пермскому краю. «С начала 2023 года из Пермского края вывезено 0,38 тонн сублимированных королевских мухоморов в Киргизию и США», — говорится на сайте. Для этого пермяки оформили пять фитосанитарных сертификатов. За предыдущий год в США из края было вывезено около 80 килограммов мухоморов. В июне текущего года сотрудники Россельхознадзора обследовали крупную партию грибов на 210 килограммов, которые должны были отправить в Киргизию. В ходе экспертизы не было выявлено никаких вредных организмов. Сублимированные грибы могут применяться в фармакологии и косметологии. Некоторые уверены, что грибы способствует выработке коллагена и регенерации клеток кожи, а также могут помочь справиться с бессонницей и снимать боль и спазмы и другое. Однако не стоит употреблять продукт без консультации с врачом, так как даже в малых дозах продукт может быть летален.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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