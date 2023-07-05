Росавиация разрешила Red Wings летать из Перми в Грузию

05 июля 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Летать можно будет ежеденвно Фото: Илья Московец © URA.RU Росавиация выдала авиакомпании Red Wings допуск на совершение полетов из Перми в грузинские города. Соответствующий документ опубликован на сайте агентства. Согласно приказу, авиакомпания сможет совершать перелеты из Перми в Батуми, Тбилиси и Кутаиси. Совершать рейсы можно будет ежедневно. До Red Wings допуск на выполнение рейса «Пермь — Батуми» было выдано «ЮВТ Аэро» и «Победе». Перелеты из Перми в Тбилиси и обратно могут осуществлять «Победа» и «Северный ветер». Ранее URA.RU сообщало, что полеты из Перми в Турцию стали ежедневными.

Росавиация выдала авиакомпании Red Wings допуск на совершение полетов из Перми в грузинские города. Соответствующий документ опубликован на сайте агентства. Согласно приказу, авиакомпания сможет совершать перелеты из Перми в Батуми, Тбилиси и Кутаиси. Совершать рейсы можно будет ежедневно. До Red Wings допуск на выполнение рейса «Пермь — Батуми» было выдано «ЮВТ Аэро» и «Победе». Перелеты из Перми в Тбилиси и обратно могут осуществлять «Победа» и «Северный ветер». Ранее URA.RU сообщало, что полеты из Перми в Турцию стали ежедневными.