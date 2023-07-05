Росавиация разрешила Red Wings летать из Перми в Грузию

Летать можно будет ежеденвно
Росавиация выдала авиакомпании Red Wings допуск на совершение полетов из Перми в грузинские города. Соответствующий документ опубликован на сайте агентства.
Согласно приказу, авиакомпания сможет совершать перелеты из Перми в Батуми, Тбилиси и Кутаиси. Совершать рейсы можно будет ежедневно.
До Red Wings допуск на выполнение рейса «Пермь — Батуми» было выдано «ЮВТ Аэро» и «Победе». Перелеты из Перми в Тбилиси и обратно могут осуществлять «Победа» и «Северный ветер». Ранее URA.RU сообщало, что полеты из Перми в Турцию стали ежедневными.
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