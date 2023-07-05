Преподаватель УГГУ сделал предложение студентке на защите диссертации. Видео

05 июля 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Молодой человек уговаривал девушку приехать на его защиту, чтобы там ей сделать предложение Фото: Александр Мамаев © URA.RU Преподаватель и магистрант Уральского государственного горного университета (УГГУ) Евгений Девяткин сделал предложение своей девушке прямо на защите диссертации. Парень до того разволновался, что чуть не упал в обморок. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Но одному выпускнику пришлось понервничать дважды. Магистрант и преподаватель УГГУ Евгений Девяткин, после защиты диплома, сделал предложение своей девушке, и она сказала „Да“! Поздравляем обручившуюся пару», — говорится в сообщении УГГУ. По словам Евгения, он рассчитывал сделать предложение руки и сердца ярко, поэтому выбрал время после защиты диссертации. Марина Полевина — теперь уже невеста молодого человека, учится в этом же вузе на преподавателя химии и биологии, ее на защиту очень уговаривал приехал Евгений. «Он мне просто сказал: „Пожалуйста, приезжай!“ Я думаю, он работает в очень хорошем коллективе, дружелюбном, который поддерживает его во всем. Я видела, когда он писал работы, переживал, нервничал, и, если нужна была поддержка, подсказка, все ему помогали, никто не отказал», — заявила девушка.

Преподаватель и магистрант Уральского государственного горного университета (УГГУ) Евгений Девяткин сделал предложение своей девушке прямо на защите диссертации. Парень до того разволновался, что чуть не упал в обморок. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Но одному выпускнику пришлось понервничать дважды. Магистрант и преподаватель УГГУ Евгений Девяткин, после защиты диплома, сделал предложение своей девушке, и она сказала „Да“! Поздравляем обручившуюся пару», — говорится в сообщении УГГУ. По словам Евгения, он рассчитывал сделать предложение руки и сердца ярко, поэтому выбрал время после защиты диссертации. Марина Полевина — теперь уже невеста молодого человека, учится в этом же вузе на преподавателя химии и биологии, ее на защиту очень уговаривал приехал Евгений. «Он мне просто сказал: „Пожалуйста, приезжай!“ Я думаю, он работает в очень хорошем коллективе, дружелюбном, который поддерживает его во всем. Я видела, когда он писал работы, переживал, нервничал, и, если нужна была поддержка, подсказка, все ему помогали, никто не отказал», — заявила девушка.