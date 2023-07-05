В Екатеринбурге побит исторический рекорд по количеству непроданных квартир в новостройках

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День защиты детей в ЖК «Нагорный». Екатеринбург, угмк застройщик, жк нагорный
Количество непроданных квартир в Екатеринбурге достигло 50 тысяч Фото:

Объем предложения жилья в новостройках Екатеринбурга побил исторический рекорд, достигнув отметку в 50 тысяч непроданных квартир. Информация об этом появилась в telegram-канале REBURG EKB.

«В середине 2023 года число нереализованных квартир на первичном рынке жилья Екатеринбурга превысило уровень в 50 тысяч. Текущий показатель почти на 70% выше июня 2022 года. Из 50 тысяч непроданных квартир лишь 2,6 тысячи — объекты, сданные в эксплуатацию. Остальные — находятся на разных стадиях строительства», — сказано в сообщении.

Число нереализованных квартир выросло из-за большого количества новых проектов. Также аналитики отмечают активные запуски новых очередей в Екатеринбурге.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге стали дольше продаваться квартиры в новых домах. Срок их экспозиции увеличился со 120 до 146 дней.

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Объем предложения жилья в новостройках Екатеринбурга побил исторический рекорд, достигнув отметку в 50 тысяч непроданных квартир. Информация об этом появилась в telegram-канале REBURG EKB. «В середине 2023 года число нереализованных квартир на первичном рынке жилья Екатеринбурга превысило уровень в 50 тысяч. Текущий показатель почти на 70% выше июня 2022 года. Из 50 тысяч непроданных квартир лишь 2,6 тысячи — объекты, сданные в эксплуатацию. Остальные — находятся на разных стадиях строительства», — сказано в сообщении. Число нереализованных квартир выросло из-за большого количества новых проектов. Также аналитики отмечают активные запуски новых очередей в Екатеринбурге. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге стали дольше продаваться квартиры в новых домах. Срок их экспозиции увеличился со 120 до 146 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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