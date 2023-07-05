В Екатеринбурге побит исторический рекорд по количеству непроданных квартир в новостройках

05 июля 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Количество непроданных квартир в Екатеринбурге достигло 50 тысяч Фото: Московец Илья © URA.RU Объем предложения жилья в новостройках Екатеринбурга побил исторический рекорд, достигнув отметку в 50 тысяч непроданных квартир. Информация об этом появилась в telegram-канале REBURG EKB. «В середине 2023 года число нереализованных квартир на первичном рынке жилья Екатеринбурга превысило уровень в 50 тысяч. Текущий показатель почти на 70% выше июня 2022 года. Из 50 тысяч непроданных квартир лишь 2,6 тысячи — объекты, сданные в эксплуатацию. Остальные — находятся на разных стадиях строительства», — сказано в сообщении. Число нереализованных квартир выросло из-за большого количества новых проектов. Также аналитики отмечают активные запуски новых очередей в Екатеринбурге. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге стали дольше продаваться квартиры в новых домах. Срок их экспозиции увеличился со 120 до 146 дней.

Объем предложения жилья в новостройках Екатеринбурга побил исторический рекорд, достигнув отметку в 50 тысяч непроданных квартир. Информация об этом появилась в telegram-канале REBURG EKB. «В середине 2023 года число нереализованных квартир на первичном рынке жилья Екатеринбурга превысило уровень в 50 тысяч. Текущий показатель почти на 70% выше июня 2022 года. Из 50 тысяч непроданных квартир лишь 2,6 тысячи — объекты, сданные в эксплуатацию. Остальные — находятся на разных стадиях строительства», — сказано в сообщении. Число нереализованных квартир выросло из-за большого количества новых проектов. Также аналитики отмечают активные запуски новых очередей в Екатеринбурге. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге стали дольше продаваться квартиры в новых домах. Срок их экспозиции увеличился со 120 до 146 дней.