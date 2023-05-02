В Екатеринбурге взлетели сроки простаивания новостроек

В Екатеринбурге стали дольше продаваться квартиры в новостройках, срок их экспозиции увеличился на 21,7% до 146 дней. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В марте 2023 года относительно марта прошлого года время экспозиции новостроек в Екатеринбурге увеличилось в среднем на 21,7%, со 120 до 146 дней. Быстрее всего на первичном рынке в столице Урала продавались трехкомнатные квартиры (131 день). Дольше всего продавались двухкомнатные, срок экспозиции которых составил 153 дня», — сказано в сообщении.
- Студии в Екатеринбурге в марте 2022 года продавались за 119 дней, в марте 2023 года 141 день (+18,5%);
- Однокомнатные квартиры в марте 2022 года продавались за 108 дней, в марте 2023 года 146 дней (+35,2%);
- Двухкомнатные квартиры в марте 2022 года продавались за 123 дня, в марте 2023 года 153 дня (+24,4%);
- Трехкомнатные квартиры в марте 2022 года продавались за 138 дней, в марте 2023 года также 138 дней.
За прошедший год покупательская способность россиян не выросла, а цены на недвижимость стагнируют. «Люди притормозили с покупкой квартир или ищут самые доступные варианты», — пояснил руководитель направления первичной недвижимости сервиса Дмитрий Алексеев.
В Екатеринбурге с начала 2023 года увеличился спрос на покупку новостроек на 5,9%. Показатель для всей России составляет 4,8%. Также Свердловская область заняла восьмое место по объему введенного жилья среди субъектов России. В регионе ввели порядка 2,9 млн квадратных метров жилой площади.
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