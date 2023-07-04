04 июля 2023

Курганец пожаловался на скопление мусора в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский дом ребёнка. Курган, мусор, бытовые отходы, контейнер для мусора
В Кургане переполненны мусорные контейнеры Фото:

Житель Кургана пожаловался на огромное скопление мусора в месте сбора твердых коммунальных отходов на улице Сергея Васильева. Новостью с URA.RU поделился читатель telegram-канала «Курганистан» с никнеймом Ermakov.

Курганец обратил внимание на 10 контейнеров, из которых мусор давно не вывозили. Горы отходов растаскивают птицы. «Мусор вывозят периодически, но прилегающую территорию никто не убирает уже долгое время», — сообщил гражданин. Затем он указал на то, что содержание, в том числе уборку, дезинсекцию и дератизацию контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов необходимо осуществлять владельцу контейнерной площадки. Им может быть муниципалитет, управляющая компания или ТСЖ.

По какой причине не вывозят мусор с площадки на улице Васильева URA.RU попыталось выяснить у регоператора. На момент написания новости дозвониться до заместителя директора регионального оператора по обращению с ТКО «Чистый город» Натальи Фоминой не удалось. Трубку Фомина не взяла. По номеру телефона для приема обращений граждан тоже не удалось дозвониться.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области срываются сроки оборудования мусорных площадок согласно требованиям СанПиН. С начала мусорной реформы местные власти не спешат выполнять нормы.

Переполненные мусорные контейнеры на улице Сергея Васильева
Переполненные мусорные контейнеры на улице Сергея Васильева
Скопление мусора вокруг мусорной площадки в центре города
Скопление мусора вокруг мусорной площадки в центре города
Скопление мусора вокруг контейнеров на улице Сергея Васильева
Скопление мусора вокруг контейнеров на улице Сергея Васильева

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Житель Кургана пожаловался на огромное скопление мусора в месте сбора твердых коммунальных отходов на улице Сергея Васильева. Новостью с URA.RU поделился читатель telegram-канала «Курганистан» с никнеймом Ermakov. Курганец обратил внимание на 10 контейнеров, из которых мусор давно не вывозили. Горы отходов растаскивают птицы. «Мусор вывозят периодически, но прилегающую территорию никто не убирает уже долгое время», — сообщил гражданин. Затем он указал на то, что содержание, в том числе уборку, дезинсекцию и дератизацию контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов необходимо осуществлять владельцу контейнерной площадки. Им может быть муниципалитет, управляющая компания или ТСЖ. По какой причине не вывозят мусор с площадки на улице Васильева URA.RU попыталось выяснить у регоператора. На момент написания новости дозвониться до заместителя директора регионального оператора по обращению с ТКО «Чистый город» Натальи Фоминой не удалось. Трубку Фомина не взяла. По номеру телефона для приема обращений граждан тоже не удалось дозвониться. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области срываются сроки оборудования мусорных площадок согласно требованиям СанПиН. С начала мусорной реформы местные власти не спешат выполнять нормы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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