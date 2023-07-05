Свердловская область закупит отечественные «Ласточки», которые впервые покажут на «Иннопроме»

В правительстве Свердловской области рассматривают вопрос о том, чтобы приобрести полностью российские электропоезда «Ласточки». Это обусловлено растущей потребностью региона в подвижных составах, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с редакторами екатеринбургских СМИ, передает корреспондент URA.RU.
«Закупать новые „Ласточки“ для Свердловской области планируем. Потребность в них колоссальная, на некоторых направлениях загрузка [пассажирами] составляет порядка 180%», — поделился глава региона.
«Ласточка» — это семейство пассажирских электропоездов, созданных на основе платформы Siemens Desiro для Российских железных дорог. После начала санкционного давления на Россию завод «Уральские локомотивы» (входит «Синара — Транспортные машины» СТМ) занялся разработкой полностью российских «Ласточек». Электропоезда представят на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, которая пройдет с 10 по 13 июля.
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