Свердловская область закупит отечественные «Ласточки», которые впервые покажут на «Иннопроме»

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Генеральная уборка электропоездов. Пермь, электропоезд ласточка, кабина ласточки, место машиниста
«Ласточки», которые изначально делали на основе платформы Siemens Desiro для РЖД, теперь состоят полностью из отечественных комплектующих Фото:

В правительстве Свердловской области рассматривают вопрос о том, чтобы приобрести полностью российские электропоезда «Ласточки». Это обусловлено растущей потребностью региона в подвижных составах, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с редакторами екатеринбургских СМИ, передает корреспондент URA.RU.

«Закупать новые „Ласточки“ для Свердловской области планируем. Потребность в них колоссальная, на некоторых направлениях загрузка [пассажирами] составляет порядка 180%», — поделился глава региона.

«Ласточка» — это семейство пассажирских электропоездов, созданных на основе платформы Siemens Desiro для Российских железных дорог. После начала санкционного давления на Россию завод «Уральские локомотивы» (входит «Синара — Транспортные машины» СТМ) занялся разработкой полностью российских «Ласточек». Электропоезда представят на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, которая пройдет с 10 по 13 июля.

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В правительстве Свердловской области рассматривают вопрос о том, чтобы приобрести полностью российские электропоезда «Ласточки». Это обусловлено растущей потребностью региона в подвижных составах, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с редакторами екатеринбургских СМИ, передает корреспондент URA.RU. «Закупать новые „Ласточки“ для Свердловской области планируем. Потребность в них колоссальная, на некоторых направлениях загрузка [пассажирами] составляет порядка 180%», — поделился глава региона. «Ласточка» — это семейство пассажирских электропоездов, созданных на основе платформы Siemens Desiro для Российских железных дорог. После начала санкционного давления на Россию завод «Уральские локомотивы» (входит «Синара — Транспортные машины» СТМ) занялся разработкой полностью российских «Ласточек». Электропоезда представят на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, которая пройдет с 10 по 13 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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