Пермяк сломал подростку челюсть за выкинутое яблоко

05 июля 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Пермяк ударил подростка в челюсть из-за того, что его жену попало яблоко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми местный житель сломал 17-летнему подростку челюсть за выкинутое яблоко. Несовершеннолетний кинул плод за ограду дома, который попал в жену виновного, сообщается в группе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте». «Летом прошлого года в ходе конфликта житель Перми нанес 17-летнему подростку удар рукой в челюсть. Причиной конфликта послужило то, что несовершеннолетний кинул за ограду дома яблоко, которое попало в супругу ответчика», — говорится в публикации. Здоровью пострадавшего был причинен вред средней степени тяжести. У него диагностировали двухсторонний перелом челюсти. Индустриальный районный суд приговорил виновного к 1,5 года ограничения свободы. Также он должен выплатить подростку компенсацию в размере 180 тысяч рублей.

В Перми местный житель сломал 17-летнему подростку челюсть за выкинутое яблоко. Несовершеннолетний кинул плод за ограду дома, который попал в жену виновного, сообщается в группе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте». «Летом прошлого года в ходе конфликта житель Перми нанес 17-летнему подростку удар рукой в челюсть. Причиной конфликта послужило то, что несовершеннолетний кинул за ограду дома яблоко, которое попало в супругу ответчика», — говорится в публикации. Здоровью пострадавшего был причинен вред средней степени тяжести. У него диагностировали двухсторонний перелом челюсти. Индустриальный районный суд приговорил виновного к 1,5 года ограничения свободы. Также он должен выплатить подростку компенсацию в размере 180 тысяч рублей.