Пермяк сломал подростку челюсть за выкинутое яблоко

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Пермяк ударил подростка в челюсть из-за того, что его жену попало яблоко Фото:

В Перми местный житель сломал 17-летнему подростку челюсть за выкинутое яблоко. Несовершеннолетний кинул плод за ограду дома, который попал в жену виновного, сообщается в группе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».

«Летом прошлого года в ходе конфликта житель Перми нанес 17-летнему подростку удар рукой в челюсть. Причиной конфликта послужило то, что несовершеннолетний кинул за ограду дома яблоко, которое попало в супругу ответчика», — говорится в публикации.

Здоровью пострадавшего был причинен вред средней степени тяжести. У него диагностировали двухсторонний перелом челюсти. Индустриальный районный суд приговорил виновного к 1,5 года ограничения свободы. Также он должен выплатить подростку компенсацию в размере 180 тысяч рублей.

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В Перми местный житель сломал 17-летнему подростку челюсть за выкинутое яблоко. Несовершеннолетний кинул плод за ограду дома, который попал в жену виновного, сообщается в группе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте». «Летом прошлого года в ходе конфликта житель Перми нанес 17-летнему подростку удар рукой в челюсть. Причиной конфликта послужило то, что несовершеннолетний кинул за ограду дома яблоко, которое попало в супругу ответчика», — говорится в публикации. Здоровью пострадавшего был причинен вред средней степени тяжести. У него диагностировали двухсторонний перелом челюсти. Индустриальный районный суд приговорил виновного к 1,5 года ограничения свободы. Также он должен выплатить подростку компенсацию в размере 180 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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