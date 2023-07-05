Пермяк сломал подростку челюсть за выкинутое яблоко

В Перми местный житель сломал 17-летнему подростку челюсть за выкинутое яблоко. Несовершеннолетний кинул плод за ограду дома, который попал в жену виновного, сообщается в группе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».
«Летом прошлого года в ходе конфликта житель Перми нанес 17-летнему подростку удар рукой в челюсть. Причиной конфликта послужило то, что несовершеннолетний кинул за ограду дома яблоко, которое попало в супругу ответчика», — говорится в публикации.
Здоровью пострадавшего был причинен вред средней степени тяжести. У него диагностировали двухсторонний перелом челюсти. Индустриальный районный суд приговорил виновного к 1,5 года ограничения свободы. Также он должен выплатить подростку компенсацию в размере 180 тысяч рублей.
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