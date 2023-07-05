Минобороны Британии объявили, когда начнут подготовку украинских пилотов

Замглавы Минобороны Британии Хиппи: обучение пилотов ВСУ начнется в августе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, нато, кабина, пилот, истребитель, f-16, самолет, nato, авиациия, stock, ф-16
В августе летчики ВСУ начнут обучение в Британии, заявил Джеймс Хиппи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С августа Великобритания будет проводить обучение украинских военных пилотов. Об этом рассказал замглавы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи.

«Великобритания начет обучение украинских военных пилотов в августе», — передает слова Хиппи официальный сайт британского парламента. Он добавил, что в рамках этой программы будут обучены до 20 летчиков.

Ранее стало известно, что Великобритания летом 2023 года начнет обучение украинских пилотов Вооруженных сил Украины летать на истребителях F-16. Обучение будет проводиться параллельно с поставкой F-16 от Британии в Киев. Отмечается, что другие европейские страны также ускорят обучение украинских пилотов F-16, передает «Ридус».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С августа Великобритания будет проводить обучение украинских военных пилотов. Об этом рассказал замглавы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи. «Великобритания начет обучение украинских военных пилотов в августе», — передает слова Хиппи официальный сайт британского парламента. Он добавил, что в рамках этой программы будут обучены до 20 летчиков. Ранее стало известно, что Великобритания летом 2023 года начнет обучение украинских пилотов Вооруженных сил Украины летать на истребителях F-16. Обучение будет проводиться параллельно с поставкой F-16 от Британии в Киев. Отмечается, что другие европейские страны также ускорят обучение украинских пилотов F-16, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...