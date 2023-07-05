Минобороны Британии объявили, когда начнут подготовку украинских пилотов

Замглавы Минобороны Британии Хиппи: обучение пилотов ВСУ начнется в августе

05 июля 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

В августе летчики ВСУ начнут обучение в Британии, заявил Джеймс Хиппи Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С августа Великобритания будет проводить обучение украинских военных пилотов. Об этом рассказал замглавы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи. «Великобритания начет обучение украинских военных пилотов в августе», — передает слова Хиппи официальный сайт британского парламента. Он добавил, что в рамках этой программы будут обучены до 20 летчиков. Ранее стало известно, что Великобритания летом 2023 года начнет обучение украинских пилотов Вооруженных сил Украины летать на истребителях F-16. Обучение будет проводиться параллельно с поставкой F-16 от Британии в Киев. Отмечается, что другие европейские страны также ускорят обучение украинских пилотов F-16, передает «Ридус».

С августа Великобритания будет проводить обучение украинских военных пилотов. Об этом рассказал замглавы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи. «Великобритания начет обучение украинских военных пилотов в августе», — передает слова Хиппи официальный сайт британского парламента. Он добавил, что в рамках этой программы будут обучены до 20 летчиков. Ранее стало известно, что Великобритания летом 2023 года начнет обучение украинских пилотов Вооруженных сил Украины летать на истребителях F-16. Обучение будет проводиться параллельно с поставкой F-16 от Британии в Киев. Отмечается, что другие европейские страны также ускорят обучение украинских пилотов F-16, передает «Ридус».