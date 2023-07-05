Голикова: власти Хакасии не смогли преодолеть бедность в республике

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, голикова татьяна, портрет
Власти Хакасии не смогли выйти на заданные показатели снижения уровня бедности, заявила Татьяна Голикова Фото:

По результатам 2022 года Хакасия и еще восемь регионов России не смогли достичь целей по снижению уровня бедности в соответствии с планом национального развития до 2024 года. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«В 2022 году Хакасия не достигла поставленных целей по сокращению уровня бедности в соответствии с планом развития России до 2024 года», — передает слова Голиковой MK.RU. Она добавила, что 76 регионов справились с задачей, однако девять регионов, включая Хакасию, так и не смогли уменьшить численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. Также в списке аутсайдеров: Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Коми, Оренбургская область и Ненецкий автономный округ.

В прошлом году из состояния бедности выбрались 1,7 миллиона граждан России. Ожидается, что введение единого пособия для семей поможет добиться большего снижения уровня бедности в 2023 году. За последние два года развитие социального казначейства улучшило эффективность мер по снижению бедности, охватив 35 миллионов человек, заключила Голикова.

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По результатам 2022 года Хакасия и еще восемь регионов России не смогли достичь целей по снижению уровня бедности в соответствии с планом национального развития до 2024 года. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации. «В 2022 году Хакасия не достигла поставленных целей по сокращению уровня бедности в соответствии с планом развития России до 2024 года», — передает слова Голиковой MK.RU. Она добавила, что 76 регионов справились с задачей, однако девять регионов, включая Хакасию, так и не смогли уменьшить численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. Также в списке аутсайдеров: Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Коми, Оренбургская область и Ненецкий автономный округ. В прошлом году из состояния бедности выбрались 1,7 миллиона граждан России. Ожидается, что введение единого пособия для семей поможет добиться большего снижения уровня бедности в 2023 году. За последние два года развитие социального казначейства улучшило эффективность мер по снижению бедности, охватив 35 миллионов человек, заключила Голикова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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