Голикова: власти Хакасии не смогли преодолеть бедность в республике

05 июля 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Власти Хакасии не смогли выйти на заданные показатели снижения уровня бедности, заявила Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU По результатам 2022 года Хакасия и еще восемь регионов России не смогли достичь целей по снижению уровня бедности в соответствии с планом национального развития до 2024 года. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации. «В 2022 году Хакасия не достигла поставленных целей по сокращению уровня бедности в соответствии с планом развития России до 2024 года», — передает слова Голиковой MK.RU . Она добавила, что 76 регионов справились с задачей, однако девять регионов, включая Хакасию, так и не смогли уменьшить численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. Также в списке аутсайдеров: Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Коми, Оренбургская область и Ненецкий автономный округ. В прошлом году из состояния бедности выбрались 1,7 миллиона граждан России. Ожидается, что введение единого пособия для семей поможет добиться большего снижения уровня бедности в 2023 году. За последние два года развитие социального казначейства улучшило эффективность мер по снижению бедности, охватив 35 миллионов человек, заключила Голикова.

По результатам 2022 года Хакасия и еще восемь регионов России не смогли достичь целей по снижению уровня бедности в соответствии с планом национального развития до 2024 года. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации. «В 2022 году Хакасия не достигла поставленных целей по сокращению уровня бедности в соответствии с планом развития России до 2024 года», — передает слова Голиковой MK.RU. Она добавила, что 76 регионов справились с задачей, однако девять регионов, включая Хакасию, так и не смогли уменьшить численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. Также в списке аутсайдеров: Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Коми, Оренбургская область и Ненецкий автономный округ. В прошлом году из состояния бедности выбрались 1,7 миллиона граждан России. Ожидается, что введение единого пособия для семей поможет добиться большего снижения уровня бедности в 2023 году. За последние два года развитие социального казначейства улучшило эффективность мер по снижению бедности, охватив 35 миллионов человек, заключила Голикова.