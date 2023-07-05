Экономист объяснил, как быть со сбережениями на фоне обвала рубля

Экономист Николаев заявил о риске перевода сбережений из рублей в валюту

06 июля 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

В России действуют ограничения по валютным вкладам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Россиянам следует хорошо подумать, прежде чем переводить свои сбережения в валюту на фоне обвала рубля, так как в стране идет курс на дедолларизацию и существуют ограничения по валютным вкладам. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. «Хранить сбережения в валюте чревато, потому что курс на дедолларизацию идет и его никто не отменял. Есть ограничения по валютным вкладам и их выдаче. Они вряд ли будут сниматься в условиях, когда санкции сохраняются. Наличную иностранную валюту банкам запрещено ввозить в Россию. Рубль был, есть и остается национальной валютой. Нужно несколько раз подумать, стоит ли переводить сбережения в валюту», — сказал Игорь Николаев. Собеседник агентства добавил, что последние заявления министра финансов РФ Антона Силуанова говорят о том, что россиянам еще понадобятся рубли. «Была информация, что бюджетные расходы на следующий год будут корректироваться и урезаться на 10%. С учетом этой ситуации рубли приобретают ценность, несмотря на то что курс падает», — отметил он. Однако, подчеркнул Николаев, всегда можно найти другие средства для хранения сбережений, если не хочется оставлять их в рублях. «Есть тот же юань, золото. Но надо учитывать, что это не такие ликвидные активы, как доллар и евро. Ситуация с юанем становится лучше, но золото — специфический актив», — заключил экономист. Ранее сообщалось, что крупные российские банки повысили курс продажи доллара и евро. За национальную валюту США предлагают больше 90 рублей. Стоимость евро составила больше 100 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиянам следует хорошо подумать, прежде чем переводить свои сбережения в валюту на фоне обвала рубля, так как в стране идет курс на дедолларизацию и существуют ограничения по валютным вкладам. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. «Хранить сбережения в валюте чревато, потому что курс на дедолларизацию идет и его никто не отменял. Есть ограничения по валютным вкладам и их выдаче. Они вряд ли будут сниматься в условиях, когда санкции сохраняются. Наличную иностранную валюту банкам запрещено ввозить в Россию. Рубль был, есть и остается национальной валютой. Нужно несколько раз подумать, стоит ли переводить сбережения в валюту», — сказал Игорь Николаев. Собеседник агентства добавил, что последние заявления министра финансов РФ Антона Силуанова говорят о том, что россиянам еще понадобятся рубли. «Была информация, что бюджетные расходы на следующий год будут корректироваться и урезаться на 10%. С учетом этой ситуации рубли приобретают ценность, несмотря на то что курс падает», — отметил он. Однако, подчеркнул Николаев, всегда можно найти другие средства для хранения сбережений, если не хочется оставлять их в рублях. «Есть тот же юань, золото. Но надо учитывать, что это не такие ликвидные активы, как доллар и евро. Ситуация с юанем становится лучше, но золото — специфический актив», — заключил экономист. Ранее сообщалось, что крупные российские банки повысили курс продажи доллара и евро. За национальную валюту США предлагают больше 90 рублей. Стоимость евро составила больше 100 рублей.