Пермяк вернулся на передовую после тяжелого ранения в голову

06 июля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Сергей Соломенников проходил службу в составе мотострелковой бригады (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец села Уральского Чайковского округа Пермского края, 28-летний Сергей Соломенников дважды участвовал в спецоперации. Осенью 2022 года в боях под Кременной (ЛНР) военнослужащий получил тяжелое ранение, после которого смог вернуться в строй. В беседе с URA.RU Соломенников рассказал, что попал на передовую лишь с пятой попытки. «С 2014-го я проходил срочную службу в танковых войсках. Затем подписал контракт, уволился в запас в 2019 году в звании прапорщика. В 2022 году ушел на спецоперацию. Добровольцем. На службу по контракту приняли не сразу, лишь с пятого раза из-за разного рода обстоятельств. Я даже по мобилизации пробовал пойти служить. Но в итоге 24 октября я подписал контракт, попал на службу в 30-ю ОМСБР (отдельная мотострелковая бригада — URA.RU), которая дислоцируется в Самарской области», — рассказал Соломенников. В начале декабря 2022 года штурмовое подразделение, в котором находился пермяк, было поднято по тревоге. Бойцам дали задание закрепиться на двух точках близ Кременной. «12 декабря нужно было выйти к точке эвакуации для отправки на отдых и переподготовку. По нам начал работал танк ВСУ и минометы. Неподалеку от меня разорвался танковый снаряд. Я получил серьезное ранение головы, осколками тело зацепило. Очнулся уже спустя 10 суток в главном госпитале имени Вишневского, где и проходил в дальнейшем лечение», — отметил Соломенников. По словам Сергея, после долгого периода восстановления и реабилитации, в мае этого года он вновь принял решение отправиться на спецоперацию, «потому что кто-то должен это делать». Военнослужащий отмечает, что, несмотря на серьезное ранение, чувствовал себя хорошо. Но, оказавшись второй раз на фронте, 10 июня попал под минометный обстрел, был контужен и едва не потерял зрение. Сейчас прикамец восстанавливается в филиале №3 госпиталя имени Вишневского в Москве. По его словам, врачи дают положительный прогноз — полной потери зрения удалось избежать. После восстановления Сергей планирует вернуться в Пермский край. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженец села Уральского Чайковского округа Пермского края, 28-летний Сергей Соломенников дважды участвовал в спецоперации. Осенью 2022 года в боях под Кременной (ЛНР) военнослужащий получил тяжелое ранение, после которого смог вернуться в строй. В беседе с URA.RU Соломенников рассказал, что попал на передовую лишь с пятой попытки. «С 2014-го я проходил срочную службу в танковых войсках. Затем подписал контракт, уволился в запас в 2019 году в звании прапорщика. В 2022 году ушел на спецоперацию. Добровольцем. На службу по контракту приняли не сразу, лишь с пятого раза из-за разного рода обстоятельств. Я даже по мобилизации пробовал пойти служить. Но в итоге 24 октября я подписал контракт, попал на службу в 30-ю ОМСБР (отдельная мотострелковая бригада — URA.RU), которая дислоцируется в Самарской области», — рассказал Соломенников. В начале декабря 2022 года штурмовое подразделение, в котором находился пермяк, было поднято по тревоге. Бойцам дали задание закрепиться на двух точках близ Кременной. «12 декабря нужно было выйти к точке эвакуации для отправки на отдых и переподготовку. По нам начал работал танк ВСУ и минометы. Неподалеку от меня разорвался танковый снаряд. Я получил серьезное ранение головы, осколками тело зацепило. Очнулся уже спустя 10 суток в главном госпитале имени Вишневского, где и проходил в дальнейшем лечение», — отметил Соломенников. По словам Сергея, после долгого периода восстановления и реабилитации, в мае этого года он вновь принял решение отправиться на спецоперацию, «потому что кто-то должен это делать». Военнослужащий отмечает, что, несмотря на серьезное ранение, чувствовал себя хорошо. Но, оказавшись второй раз на фронте, 10 июня попал под минометный обстрел, был контужен и едва не потерял зрение. Сейчас прикамец восстанавливается в филиале №3 госпиталя имени Вишневского в Москве. По его словам, врачи дают положительный прогноз — полной потери зрения удалось избежать. После восстановления Сергей планирует вернуться в Пермский край.