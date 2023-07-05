Водителя вице-мэра Нефтеюганска Гусенкова поймала полиция на поиске наркотиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) полиция поймала с наркотиками водителя первого вице-мэра, председателя городской антинаркотической комиссии Павла Гусенкова. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте, добавив, что в подозреваемый в момент задержания был на служебной машине.

«Водителя Гусенкова Александра Сенчева поймали на поиске закладки с пятью граммами мефедрона. Ирония в том, вице-мэр возглавляет городскую антинаркотическую комиссию. До перехода в мэрию Гусенков был прокурором Нефтеюганска и Нефтеюганского района. В общем, силовик до мозга костей, а за своим водителем не уследил. Говорят, что в момент задержания Сенчев был на служебной машине, но по официальной версии в этот день водитель чиновника числился в отпуске», — поделился инсайдер.

Источник URA.RU в силовых структурах города подтвердил, что речь идет о водителе Гусенкова. «В мэрии изо всех сил пытаются сейчас замять скандал. Сенчев находится под подпиской о невыезде, он в статусе подозреваемого», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД ХМАО отказались разглашать какие-либо персональные данные, но подтвердили, что 22 июня в районе поселка Старый Сингапай был задержан мужчина 1972 года рождения. «У него был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом, весом около пяти граммов. По результатам экспертизы это оказался мефедрон. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ», — сообщили в пресс-службе окружной полиции.