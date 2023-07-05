05 июля 2023

Курганский языческий фестиваль пройдет без костра и шашлыков

© Служба новостей «URA.RU»
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День города и День металлурга. Магнитогорск, жар, огонь, ночь, день металлурга, праздник, пламя, костры магнитки, большой костер, день города
На праздновании праздника Ивана Купала жители останутся без костра Фото:

В Частоозерье Курганской области на фестивале депутата облдумы Дмитрия Ильтякова «Купала» будет запрещено разводить костры. Об этом сообщается в группе мясокомбината «Велес» в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с пожароопасной ситуацией розжиг мангалов, костров и газовых горелок на территории палаточного городка и праздничной площадки категорически запрещен. Штраф — 50 000 рублей», — указано в посте группы.

Сообщается, что на территории проведения фестиваля будут работать сотрудники курганского управления МЧС. Также будет осуществляться охрана площадки. Ранее в группе «Мясокомбинат „ВЕЛЕС“ Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте» писали, что для участников фестиваля будут организованы места с розетками для зарядки телефонов.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Ильтяков везет на языческий праздник звезд 90-х. В Частоозерье пройдет фестиваль, на который приедут известные рок-музыканты и поп-исполнители. Основными выступающими артистами станут Gayazovs Brothers.

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В Частоозерье Курганской области на фестивале депутата облдумы Дмитрия Ильтякова «Купала» будет запрещено разводить костры. Об этом сообщается в группе мясокомбината «Велес» в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с пожароопасной ситуацией розжиг мангалов, костров и газовых горелок на территории палаточного городка и праздничной площадки категорически запрещен. Штраф — 50 000 рублей», — указано в посте группы. Сообщается, что на территории проведения фестиваля будут работать сотрудники курганского управления МЧС. Также будет осуществляться охрана площадки. Ранее в группе «Мясокомбинат „ВЕЛЕС“ Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте» писали, что для участников фестиваля будут организованы места с розетками для зарядки телефонов. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Ильтяков везет на языческий праздник звезд 90-х. В Частоозерье пройдет фестиваль, на который приедут известные рок-музыканты и поп-исполнители. Основными выступающими артистами станут Gayazovs Brothers.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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