Курганский языческий фестиваль пройдет без костра и шашлыков

На праздновании праздника Ивана Купала жители останутся без костра Фото: Илья Московец © URA.RU

В Частоозерье Курганской области на фестивале депутата облдумы Дмитрия Ильтякова «Купала» будет запрещено разводить костры. Об этом сообщается в группе мясокомбината «Велес» в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с пожароопасной ситуацией розжиг мангалов, костров и газовых горелок на территории палаточного городка и праздничной площадки категорически запрещен. Штраф — 50 000 рублей», — указано в посте группы.

Сообщается, что на территории проведения фестиваля будут работать сотрудники курганского управления МЧС. Также будет осуществляться охрана площадки. Ранее в группе «Мясокомбинат „ВЕЛЕС“ Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте» писали, что для участников фестиваля будут организованы места с розетками для зарядки телефонов.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Ильтяков везет на языческий праздник звезд 90-х. В Частоозерье пройдет фестиваль, на который приедут известные рок-музыканты и поп-исполнители. Основными выступающими артистами станут Gayazovs Brothers.