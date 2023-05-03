Курганский депутат Ильтяков везет на языческий праздник звезд 90-х

Организатором фестиваля стало предприятие депутата Курганской облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Частоозерье (Курганская область) пройдет летний фестиваль в честь Ивана Купала. На праздник пригласили музыкальных звезд 90-х годов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил Дмитрий Ильтяков, депутат облдумы и генеральный директор мясокомбината «Велес», на базе которого пройдет фестиваль.

«В Частоозерье будет Купала. Праздничная площадка компании „Велес“ готова принять гостей на самом масштабном летнем фестивале. Гостями станут ВИА „Лейся песня“ и „Рок-острова“», — указано в анонсе праздника в группе мясокомбината в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо этого, гостями фестиваля станут музыкальные группы «Мираж» и «Комиссар». Также выступать на сцене праздника будут около трех рок-групп. Хедлайнерами, или основным выступающим артистом станет московский дуэт Gayazovs Brothers. Отмечается, что на фестивале также пройдет турнир по боксу за кубок мясокомбината «Велес».

Как сообщил корреспонденту URA.RU Ильтяков, вход на фестиваль будет бесплатным. «Никаких денег брать не будем. Это же фестиваль. Это популяризация села. Люди на сегодняшний день все уезжают в город. А нам нужно привлекать людей», — пояснил URA.RU Ильтяков.

URA.RU писало ранее, что предприятие курганского депутата готовило на праздник Крещения Господня концерт группы «Черный кофе». На мероприятии также готовили выступление мужского вокального ансамбля Doros.