Сотни килограммов пельменей неизвестного происхождения продавались в пермских магазинах

Более 300 килограммов пельменей и равиоли неизвестного происхождения продавались в магазинах Пермского края. Компания-производитель не указала сырье, из которого были приготовлены полуфабрикаты, чем нарушила действующее законодательство.
«С апреля по июнь 2023 года ООО „Лавка Фермера“ произвело 354 кг домашних пельменей и куриных равиоли. В документации компания не указала сырье, из которого приготовлены полуфабрикаты, чем нарушила законодательство», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
Из-за того, что сырье в документации не было указано, надзорные органы не смогли проверить продукцию на ее безопасность. Все полуфабрикаты продавались в магазинах ООО «Лион-трейд». Россельхознадзор приостановил деятельность производителя полуфабрикатов и потребовал исправить допущенные нарушения.
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