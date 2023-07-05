05 июля 2023

Сотни килограммов пельменей неизвестного происхождения продавались в пермских магазинах

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Два Деда". Екатеринбург, пельмени
Производитель не указал, какие продукты использовал во время приготовления пельменей Фото:

Более 300 килограммов пельменей и равиоли неизвестного происхождения продавались в магазинах Пермского края. Компания-производитель не указала сырье, из которого были приготовлены полуфабрикаты, чем нарушила действующее законодательство.

«С апреля по июнь 2023 года ООО „Лавка Фермера“ произвело 354 кг домашних пельменей и куриных равиоли. В документации компания не указала сырье, из которого приготовлены полуфабрикаты, чем нарушила законодательство», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Из-за того, что сырье в документации не было указано, надзорные органы не смогли проверить продукцию на ее безопасность. Все полуфабрикаты продавались в магазинах ООО «Лион-трейд». Россельхознадзор приостановил деятельность производителя полуфабрикатов и потребовал исправить допущенные нарушения.

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Более 300 килограммов пельменей и равиоли неизвестного происхождения продавались в магазинах Пермского края. Компания-производитель не указала сырье, из которого были приготовлены полуфабрикаты, чем нарушила действующее законодательство. «С апреля по июнь 2023 года ООО „Лавка Фермера“ произвело 354 кг домашних пельменей и куриных равиоли. В документации компания не указала сырье, из которого приготовлены полуфабрикаты, чем нарушила законодательство», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. Из-за того, что сырье в документации не было указано, надзорные органы не смогли проверить продукцию на ее безопасность. Все полуфабрикаты продавались в магазинах ООО «Лион-трейд». Россельхознадзор приостановил деятельность производителя полуфабрикатов и потребовал исправить допущенные нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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