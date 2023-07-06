Военный аналитик Евсеев: ВСУ применили новую тактику «мясных штурмов»

06 июля 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Западная техника дорого обходится ВСУ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ перешли к тактике «мясных штурмов» из-за дорогой западной техники. Об этом рассказал военный аналитик Владимир Евсеев. «Техника западная дорогая, а люди бесплатные. В этом случае они пытаются атаковать личным составом фактически без техники», — рассказал Евсеев для telegram-канала «Putin_Tg_Russia». Эксперт отметил, что такой метод грозит огромными потерями. Раннее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что ВСУ меняет тактику контрнаступления, пишет « Лайф» . Украинская армия больше сконцентрировалась на ослабление ВС РФ, а не на продвижение вперед.

ВСУ перешли к тактике «мясных штурмов» из-за дорогой западной техники. Об этом рассказал военный аналитик Владимир Евсеев. «Техника западная дорогая, а люди бесплатные. В этом случае они пытаются атаковать личным составом фактически без техники», — рассказал Евсеев для telegram-канала «Putin_Tg_Russia». Эксперт отметил, что такой метод грозит огромными потерями. Раннее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что ВСУ меняет тактику контрнаступления, пишет «Лайф». Украинская армия больше сконцентрировалась на ослабление ВС РФ, а не на продвижение вперед.