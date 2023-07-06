Военный аналитик Евсеев: ВСУ применили новую тактику «мясных штурмов»

Западная техника дорого обходится ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ перешли к тактике «мясных штурмов» из-за дорогой западной техники. Об этом рассказал военный аналитик Владимир Евсеев.
«Техника западная дорогая, а люди бесплатные. В этом случае они пытаются атаковать личным составом фактически без техники», — рассказал Евсеев для telegram-канала «Putin_Tg_Russia». Эксперт отметил, что такой метод грозит огромными потерями.
Раннее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что ВСУ меняет тактику контрнаступления, пишет «
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