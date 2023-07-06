Военный аналитик Евсеев: ВСУ применили новую тактику «мясных штурмов»

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Западная техника дорого обходится ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ перешли к тактике «мясных штурмов» из-за дорогой западной техники. Об этом рассказал военный аналитик Владимир Евсеев.

«Техника западная дорогая, а люди бесплатные. В этом случае они пытаются атаковать личным составом фактически без техники», — рассказал Евсеев для telegram-канала «Putin_Tg_Russia». Эксперт отметил, что такой метод грозит огромными потерями.

Раннее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что ВСУ меняет тактику контрнаступления, пишет «Лайф». Украинская армия больше сконцентрировалась на ослабление ВС РФ, а не на продвижение вперед.

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ВСУ перешли к тактике «мясных штурмов» из-за дорогой западной техники. Об этом рассказал военный аналитик Владимир Евсеев. «Техника западная дорогая, а люди бесплатные. В этом случае они пытаются атаковать личным составом фактически без техники», — рассказал Евсеев для telegram-канала «Putin_Tg_Russia». Эксперт отметил, что такой метод грозит огромными потерями. Раннее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что ВСУ меняет тактику контрнаступления, пишет «Лайф». Украинская армия больше сконцентрировалась на ослабление ВС РФ, а не на продвижение вперед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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