Владельцы квартир в Кургане завышают стоимость из-за пожаров

Цена на квартиры в Кургане выше из-за пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане некоторые продавцы завышают стоимость жилья в связи с пожарами в области, а также повышением спроса на квартиры. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева.

«Люди, конечно, хотели на пожарах выиграть, потому что выдаются сертификаты, государственные деньги. Естественно, продавцы решили на этом сыграть», — считает Медведева, отдельно отметив, что не все задирают цену на объекты. «Квартиры выставляются по завышенным ценам, но покупатели прекрасно знают, что товар не соответствует заявленной цене и тому качеству, что мы видим в рекламе», — говорит Алла Медведева.

Специалист по недвижимости Елена Кабакова напротив поделилась, что не встречала людей среди своих клиентов, кто хотел бы выручить больше денег из-за погорельцев. «Ни одна квартира в цене не выросла за это время. То есть продавали по тем ценам. Даже наоборот делали торг, чтобы продать», — сообщила Кабакова.

По данным сайта «Циан», средняя цена за квадратный метр в Курганской области составляет 66,4 тысяч рублей для однокомнатных квартир. Для двухкомнатных — 57,3 тысячи рублей. Для трехкомнатных и четырехкомнатных средняя цена составила — 52,4 и 52,6 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожали квартиры площадью до 32 квадратных метров. По данным исследования специалистов портала «Мир квартир» дорожало именно вторичное жилье.