В экстренных службах сообщили о росте числа жертв после прорыва Каховской ГЭС

06 июля 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Число жертв после прорыва Каховской ГЭС достигло 53 человек Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Число жертв в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 53 человек. Об этом сообщили в экстренных службах. «Еще три тела обнаружены после прорыва Каховской ГЭС. Общее число погибших достигло 53», — заявили в экстренных службах, передает ТАСС. ВСУ ударили по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. В результате происшествия часть населенных пунктов Херсонской области была затоплена. По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, из-за инцидента есть небольшая вероятность эпидемии холеры и других опасных инфекций.

Число жертв в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 53 человек. Об этом сообщили в экстренных службах. «Еще три тела обнаружены после прорыва Каховской ГЭС. Общее число погибших достигло 53», — заявили в экстренных службах, передает ТАСС. ВСУ ударили по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. В результате происшествия часть населенных пунктов Херсонской области была затоплена. По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, из-за инцидента есть небольшая вероятность эпидемии холеры и других опасных инфекций.