В экстренных службах сообщили о росте числа жертв после прорыва Каховской ГЭС

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Затопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Херсонская область, гэс, наводнение, каховская гэс
Число жертв после прорыва Каховской ГЭС достигло 53 человек Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Число жертв в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 53 человек. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Еще три тела обнаружены после прорыва Каховской ГЭС. Общее число погибших достигло 53», — заявили в экстренных службах, передает ТАСС.

ВСУ ударили по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. В результате происшествия часть населенных пунктов Херсонской области была затоплена. По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, из-за инцидента есть небольшая вероятность эпидемии холеры и других опасных инфекций.

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Число жертв в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 53 человек. Об этом сообщили в экстренных службах. «Еще три тела обнаружены после прорыва Каховской ГЭС. Общее число погибших достигло 53», — заявили в экстренных службах, передает ТАСС. ВСУ ударили по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. В результате происшествия часть населенных пунктов Херсонской области была затоплена. По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, из-за инцидента есть небольшая вероятность эпидемии холеры и других опасных инфекций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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