В экстренных службах сообщили о росте числа жертв после прорыва Каховской ГЭС

Число жертв после прорыва Каховской ГЭС достигло 53 человек
новость из сюжетаУдар ВСУ по Каховской ГЭС
Число жертв в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 53 человек. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Еще три тела обнаружены после прорыва Каховской ГЭС. Общее число погибших достигло 53», — заявили в экстренных службах, передает ТАСС.
ВСУ ударили по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. В результате происшествия часть населенных пунктов Херсонской области была затоплена. По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, из-за инцидента есть небольшая вероятность эпидемии холеры и других опасных инфекций.
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