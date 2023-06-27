Биолог Баранова: риск эпидемий возник из-за разрушения Каховской ГЭС

28 июня 2023 в 03:36 Размер текста - 17 +

В пресных водоемах на территории Николаевской области обнаружили возбудитель холеры Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Есть возможность распространение холеры и других инфекций после катастрофы на Каховском водохранилище, однако это очень маловероятно. Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. «Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В связи с этим произошел неконтролируемый сброс воды из водохранилища. Произошедшее назвали терактом и указали на необходимость исследования последствий. После этого в пресных водоемах на территории Николаевской области был найден возбудитель холеры. Однако есть шансы предотвратить заражение, если после очищения территорий создадут хорошие условия для проживания», — передают слова биолога журналисты «Лента.ру». По словам Барановой, мощность вспышек холеры будет зависеть от наличия носителя, особенно симптоматического «нулевого пациента», от количества населения и от санитарных условий жизни. Если фекалии смываются в унитазы, вероятность вспышки небольшая. Если же трубы дырявые или люди ходят под куст, то вероятность будет больше. Ранее URA.RU писало, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС. Из-за этого плотина не выдержала. Одна из опор рухнула, и пошло затопление. После этого врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил о начале экологической катастрофы из-за разрушения ГЭС. Так как в Днепр в течение долгого времени сливались отходы металлургического, химического производства со всей Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Есть возможность распространение холеры и других инфекций после катастрофы на Каховском водохранилище, однако это очень маловероятно. Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. «Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В связи с этим произошел неконтролируемый сброс воды из водохранилища. Произошедшее назвали терактом и указали на необходимость исследования последствий. После этого в пресных водоемах на территории Николаевской области был найден возбудитель холеры. Однако есть шансы предотвратить заражение, если после очищения территорий создадут хорошие условия для проживания», — передают слова биолога журналисты «Лента.ру». По словам Барановой, мощность вспышек холеры будет зависеть от наличия носителя, особенно симптоматического «нулевого пациента», от количества населения и от санитарных условий жизни. Если фекалии смываются в унитазы, вероятность вспышки небольшая. Если же трубы дырявые или люди ходят под куст, то вероятность будет больше. Ранее URA.RU писало, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС. Из-за этого плотина не выдержала. Одна из опор рухнула, и пошло затопление. После этого врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил о начале экологической катастрофы из-за разрушения ГЭС. Так как в Днепр в течение долгого времени сливались отходы металлургического, химического производства со всей Украины.