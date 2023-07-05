Житель Тюменской области лишился автомобиля за пьяную езду

У жителя Тюменской области суд конфисковал автомобиль за пьяное вождение. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре.
«Подсудимый, не имея права управления транспортными средствами, в марте 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21150. Он совершил наезд на ограждение вблизи жилого дома и скрылся с места ДТП. Правонарушение пресечено сотрудниками дорожно-патрульной службы. Мужчина был отстранен от управления транспортным средством. Автомобиль ВАЗ-21150 конфискован в доход государства», — сообщили в ведомстве.
Кроме конфискации автомобиля, суд приговорил обвиняемого к обязательным работам на срок 240 часов. Также мужчина не сможет полтора года работать водителем.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменским силовикам пришлось стрелять по машине лихача без прав. Автомобиль с тонированными передними стеклами и следами от ДТП сотрудники ГИБДД заметили в 15-м микрорайоне Тобольска. Водитель не остановился по требованию полицейских.
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