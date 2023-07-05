05 июля 2023

Житель Тюменской области лишился автомобиля за пьяную езду

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, руль, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Мужчину приговорили в 240 часам обязательных работ Фото:

У жителя Тюменской области суд конфисковал автомобиль за пьяное вождение. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре.

«Подсудимый, не имея права управления транспортными средствами, в марте 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21150. Он совершил наезд на ограждение вблизи жилого дома и скрылся с места ДТП. Правонарушение пресечено сотрудниками дорожно-патрульной службы. Мужчина был отстранен от управления транспортным средством. Автомобиль ВАЗ-21150 конфискован в доход государства», — сообщили в ведомстве.

Кроме конфискации автомобиля, суд приговорил обвиняемого к обязательным работам на срок 240 часов. Также мужчина не сможет полтора года работать водителем.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменским силовикам пришлось стрелять по машине лихача без прав. Автомобиль с тонированными передними стеклами и следами от ДТП сотрудники ГИБДД заметили в 15-м микрорайоне Тобольска. Водитель не остановился по требованию полицейских.

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У жителя Тюменской области суд конфисковал автомобиль за пьяное вождение. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «Подсудимый, не имея права управления транспортными средствами, в марте 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21150. Он совершил наезд на ограждение вблизи жилого дома и скрылся с места ДТП. Правонарушение пресечено сотрудниками дорожно-патрульной службы. Мужчина был отстранен от управления транспортным средством. Автомобиль ВАЗ-21150 конфискован в доход государства», — сообщили в ведомстве. Кроме конфискации автомобиля, суд приговорил обвиняемого к обязательным работам на срок 240 часов. Также мужчина не сможет полтора года работать водителем. Ранее URA.RU сообщало, что тюменским силовикам пришлось стрелять по машине лихача без прав. Автомобиль с тонированными передними стеклами и следами от ДТП сотрудники ГИБДД заметили в 15-м микрорайоне Тобольска. Водитель не остановился по требованию полицейских.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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