Лукашенко раскрыл местоположение Пригожина

Лукашенко: Пригожин находится в Санкт-Петербурге
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожина (на фото) сейчас нет на территории Белоруссии, сказал Александр Лукашенко Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в данный момент находится в Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет», — передает слова Александра Лукашенко telegram-канал «Пул Первого». Белорусский лидер также сказал, что бойцы «Вагнера» находятся в полевых лагерях.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в атаке по позициям ЧВК «Вагнер», после чего начал вооруженный мятеж. В ведомстве сразу же опровергли слова бизнесмена. Позже президент России Владимир Путин сказал, что амбиции довели Пригожина до предательства.

Лукашенко начал переговоры с Пригожиным и убедил его остановить мятеж. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении предпринимателя будет прекращено, а сам он отправится в Белоруссию.

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Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в данный момент находится в Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. «Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет», — передает слова Александра Лукашенко telegram-канал «Пул Первого». Белорусский лидер также сказал, что бойцы «Вагнера» находятся в полевых лагерях. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в атаке по позициям ЧВК «Вагнер», после чего начал вооруженный мятеж. В ведомстве сразу же опровергли слова бизнесмена. Позже президент России Владимир Путин сказал, что амбиции довели Пригожина до предательства. Лукашенко начал переговоры с Пригожиным и убедил его остановить мятеж. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении предпринимателя будет прекращено, а сам он отправится в Белоруссию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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