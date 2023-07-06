Лукашенко раскрыл местоположение Пригожина

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в данный момент находится в Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
«Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет», — передает слова Александра Лукашенко telegram-канал «Пул Первого». Белорусский лидер также сказал, что бойцы «Вагнера» находятся в полевых лагерях.
Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в атаке по позициям ЧВК «Вагнер», после чего начал вооруженный мятеж. В ведомстве сразу же опровергли слова бизнесмена. Позже президент России Владимир Путин сказал, что амбиции довели Пригожина до предательства.
Лукашенко начал переговоры с Пригожиным и убедил его остановить мятеж. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении предпринимателя будет прекращено, а сам он отправится в Белоруссию.
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