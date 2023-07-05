05 июля 2023

Экс-лидера МГЕР из Сатки, отрезавшего голову мужчине, обвинили в сексе с несовершеннолетней

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергея Трифанова обвиняют по четырем статьям Фото:

Бывшему председателю отделения организации «Молодая гвардия Единой России» в Сатке (Челябинская область) Сергею Трифанову, обвиняемому в жестоком убийстве, также инкриминируют секс с несовершеннолетней. Об этом URA.RU 6 июля сообщил информированный источник.

«Помимо обвинения в разбое, убийстве и похищении человека Трифанову вменяют секс с несовершеннолетней. По версии следствия, преступление было совершено еще в момент, когда он руководил клининговой компанией. Его подчиненная за деньги согласилась вступить с ним в интимную связь», — рассказал источник.

В настоящее время дело Трифанова о разбойном нападении на местного жителя с последующим его убийством и обезглавливанием направлено в суд. Также по этому делу проходит приятель Трифанова Вячеслав Галявов, который уже признал вину в содеянном.

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Бывшему председателю отделения организации «Молодая гвардия Единой России» в Сатке (Челябинская область) Сергею Трифанову, обвиняемому в жестоком убийстве, также инкриминируют секс с несовершеннолетней. Об этом URA.RU 6 июля сообщил информированный источник. «Помимо обвинения в разбое, убийстве и похищении человека Трифанову вменяют секс с несовершеннолетней. По версии следствия, преступление было совершено еще в момент, когда он руководил клининговой компанией. Его подчиненная за деньги согласилась вступить с ним в интимную связь», — рассказал источник. В настоящее время дело Трифанова о разбойном нападении на местного жителя с последующим его убийством и обезглавливанием направлено в суд. Также по этому делу проходит приятель Трифанова Вячеслав Галявов, который уже признал вину в содеянном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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