Экс-лидера МГЕР из Сатки, отрезавшего голову мужчине, отдали под суд

Сергея Трифанова и его знакомого Вячеслава Галявова обвиняют в совершении особо тяжкого преступления Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уголовное дело в отношении экс-председателя саткинского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» (Челябинская область) Сергея Трифанова, обвиняемого в жестоком убийстве с последующим обезглавливанием мужчины, ушло в суд. Об этом URA.RU 5 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что по делу об убийстве также проходит знакомый Трифанова Вячеслав Галявов. Он признал вину и дал показания на приятеля.

Дело расследовали чуть больше года. Инцидент произошел прошлой весной. Трифанов и Галявов заманили горожанина в безлюдное место, где стали требовать пароли от банковских карт. После получения желаемого они сняли со счетов мужчины 450 тысяч, а самого его избили до смерти. После чего отвезли тело в лес, отрезали голову и спрятали в камере теплосетей.

Почти пять месяцев молодые люди были на свободе, пока в августе 2022 года на них не вышли оперативники. Им предъявили обвинение по п.«ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем»), а Трифанову также по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Они были взяты под стражу. Трифанову приостановили членство в партии и исключили его из «Молодой гвардии Единой России».