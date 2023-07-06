В Свердловской области закончили поиски пропавшего 12-летнего мальчика

В Березовском (Свердловская область) нашли 12-летнего подростка, пропавшего 5 июля. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«В городском округе одной из поисковых групп найден 12-летний мальчик, который ушел накануне из дома. К счастью, он жив и здоров. Он находился на одной из строек. В мероприятиях по его поиску было задействовано порядка 50 полицейских и волонтеров», — отметил полковник Горелых.
По его словам, розыскной работе дан отбой. В настоящее время мальчика доставляют в отдел, чтобы в присутствии законных представителей установить обстоятельства причин его ухода из дома. По итогам представители МВД примут обоснованное решение.
Ранее URA.RU писало, что в Березовском пропал 12-летний ребенок. На поиски пропавшего вышли ОВД Березовского городского округа и поисковой отряд «Прорыв».
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