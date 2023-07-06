В Свердловской области закончили поиски пропавшего 12-летнего мальчика

06 июля 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

В Березовском нашли пропавшего 12-летнего ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Березовском (Свердловская область) нашли 12-летнего подростка, пропавшего 5 июля. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В городском округе одной из поисковых групп найден 12-летний мальчик, который ушел накануне из дома. К счастью, он жив и здоров. Он находился на одной из строек. В мероприятиях по его поиску было задействовано порядка 50 полицейских и волонтеров», — отметил полковник Горелых. По его словам, розыскной работе дан отбой. В настоящее время мальчика доставляют в отдел, чтобы в присутствии законных представителей установить обстоятельства причин его ухода из дома. По итогам представители МВД примут обоснованное решение. Ранее URA.RU писало, что в Березовском пропал 12-летний ребенок. На поиски пропавшего вышли ОВД Березовского городского округа и поисковой отряд «Прорыв».

В Березовском (Свердловская область) нашли 12-летнего подростка, пропавшего 5 июля. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В городском округе одной из поисковых групп найден 12-летний мальчик, который ушел накануне из дома. К счастью, он жив и здоров. Он находился на одной из строек. В мероприятиях по его поиску было задействовано порядка 50 полицейских и волонтеров», — отметил полковник Горелых. По его словам, розыскной работе дан отбой. В настоящее время мальчика доставляют в отдел, чтобы в присутствии законных представителей установить обстоятельства причин его ухода из дома. По итогам представители МВД примут обоснованное решение. Ранее URA.RU писало, что в Березовском пропал 12-летний ребенок. На поиски пропавшего вышли ОВД Березовского городского округа и поисковой отряд «Прорыв».