В Свердловской области закончили поиски пропавшего 12-летнего мальчика

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В Березовском нашли пропавшего 12-летнего ребенка Фото:

В Березовском (Свердловская область) нашли 12-летнего подростка, пропавшего 5 июля. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В городском округе одной из поисковых групп найден 12-летний мальчик, который ушел накануне из дома. К счастью, он жив и здоров. Он находился на одной из строек. В мероприятиях по его поиску было задействовано порядка 50 полицейских и волонтеров», — отметил полковник Горелых.

По его словам, розыскной работе дан отбой. В настоящее время мальчика доставляют в отдел, чтобы в присутствии законных представителей установить обстоятельства причин его ухода из дома. По итогам представители МВД примут обоснованное решение.

Ранее URA.RU писало, что в Березовском пропал 12-летний ребенок. На поиски пропавшего вышли ОВД Березовского городского округа и поисковой отряд «Прорыв».

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В Березовском (Свердловская область) нашли 12-летнего подростка, пропавшего 5 июля. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В городском округе одной из поисковых групп найден 12-летний мальчик, который ушел накануне из дома. К счастью, он жив и здоров. Он находился на одной из строек. В мероприятиях по его поиску было задействовано порядка 50 полицейских и волонтеров», — отметил полковник Горелых. По его словам, розыскной работе дан отбой. В настоящее время мальчика доставляют в отдел, чтобы в присутствии законных представителей установить обстоятельства причин его ухода из дома. По итогам представители МВД примут обоснованное решение. Ранее URA.RU писало, что в Березовском пропал 12-летний ребенок. На поиски пропавшего вышли ОВД Березовского городского округа и поисковой отряд «Прорыв».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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